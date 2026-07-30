Cistour Agency - peste 10 ani de excelență confirmată prin premii și certificări oficiale

vineri, 31 iulie 2026

Cistour Agency consolidează, în 2026, un parcurs de peste un deceniu în industria turismului din România, marcat de certificări oficiale, distincții de industrie și o nominalizare la TopHotel Awards 2026 - cea mai importantă competiție dedicată ospitalității și turismului din țară.

Experți în evadare - Podcast & Travel Blog Cistour

Cistour Agency a fost nominalizată la TopHotel Awards 2026, cea mai importantă competiție dedicată industriei ospitalității și turismului din România, la categoria Best Initiative for Supporting Local Tourism, prin proiectul editorial „Experți în Evadare – Podcast & Travel Blog Cistour".

Această nominalizare confirmă implicarea CISTOUR AGENCY în promovarea destinațiilor românești, în educarea turiștilor și în susținerea turismului local prin conținut original cu impact în comunitate.

Certificări & distincții oficiale

Licența de Turism

Autorizare oficială care atestă dreptul de a desfășura activitate de turism în conformitate cu legislația în vigoare.

Brevetul de Turism

Recunoaștere profesională a competențelor de specialitate în domeniul organizării și conducerii activităților turistice.

Certificat de Membru ANAT

Calitate de membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, confirmând respectarea standardelor de breaslă.

Certificat de înregistrare a mărcii Cistour

Protecție oficială a identității de brand, garantând autenticitatea și unicitatea serviciilor oferite sub numele Cistour.

Distincția „Brand de Încredere"

Recunoaștere acordată brandurilor care demonstrează consecvență, transparență și satisfacție ridicată a clienților.

Premiul „Șoimii Turismului"

Distincție acordată pentru performanțele și contribuția adusă industriei de turism din România.

10+ ani de activitate continuă în turism

50.000+ turiști care au călătorit cu Cistour

1.000+ destinații în portofoliu

Flotă proprie de autocare pentru control direct al calității

Fiecare dintre aceste certificări și distincții a fost obținută în etape diferite ale dezvoltării companiei, pe măsură ce Cistour și-a consolidat poziția pe piața turismului din România. Unele au fost acordate în cadrul unor evenimente dedicate industriei, iar altele reprezintă certificări oficiale obținute în urma îndeplinirii tuturor condițiilor legale și profesionale necesare desfășurării activității de turism.

Recunoașterile acumulate sunt rezultatul unui cumul de factori: investiții constante în tehnologie și digitalizare, dezvoltarea unei flote proprii de autocare pentru controlul calității serviciilor, extinderea permanentă a portofoliului și un nivel ridicat de satisfacție al clienților demonstrat prin numeroase recomandări primite de-a lungul timpului.

„Indiferent de evoluția pieței, nu am făcut niciodată compromisuri în privința siguranței turiștilor, transparenței și calității serviciilor oferite. Credem că o relație construită pe încredere, transparență și respect față de client valorează mai mult decât o rezervare obținută prin promisiuni nerealiste. Acesta este principiul care ne-a ghidat încă de la început și care stă la baza reputației Cistour Agency. Privim fiecare certificare și fiecare premiu nu ca pe un punct final, ci ca pe o responsabilitate de a continua să ridicăm nivelul serviciilor oferite."

Raluca Cucu - Manager General, Cistour Agency

Ce înseamnă aceste certificări pentru turiști?

O agenție autorizată și licențiată, care funcționează în conformitate cu toate cerințele legale în vigoare.

Polițe și garanții conforme legislației, care protejează investiția fiecărui turist.

Ghizi și consultanți specializați , cu expertiză dovedită în organizarea vacanțelor.

Flotă proprie de autocare care permite controlul direct al experienței turistului și intervenție rapidă când este necesar.

Proceduri clare înainte, în timpul și după vacanță - siguranță și predictibilitate la fiecare pas.

Un raport corect între calitate și preț : fiecare turist primește exact ceea ce i s-a promis.

În peste un deceniu de activitate, Cistour s-a dezvoltat constant, investind în oameni, tehnologie și servicii proprii. Astăzi, agenția oferă mii de programe turistice în România și în străinătate - circuite cu autocar și avion, city break-uri, sejururi, croaziere, pelerinaje și vacanțe personalizate - având o echipă dedicată și o infrastructură proprie care permite livrarea de servicii la standarde ridicate.

Certificările, licențele și premiile reprezintă confirmări obiective că agenția funcționează la standarde profesionale. Dar, după cum subliniază Raluca Cucu, Manager General Cistour Agency, cea mai importantă validare rămâne experiența pozitivă a turiștilor care revin și recomandă Cistour mai departe!

Informații furnizate de Raluca Cucu, Manager General Cistour Agency