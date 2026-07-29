Ce tip de lubrifiant de motor industrial este potrivit pentru condiții extreme de temperatură și sarcină

miercuri, 29 iulie 2026

Motoarele industriale care funcționează în condiții severe sunt printre cele mai solicitate echipamente din orice flux de producție. Temperaturile ridicate, pornirile repetate, variațiile bruște de sarcină, vibrațiile și mediile contaminate cu praf sau umiditate pun presiune constantă asupra componentelor interne. În astfel de condiții, lubrifierea nu mai este doar o operațiune de întreținere de rutină, ci devine unul dintre factorii care influențează direct fiabilitatea și costurile de exploatare.

O alegere greșită a lubrifiantului poate produce efecte în lanț. Pelicula protectoare dintre suprafețele metalice se subțiază, frecarea crește, temperatura internă urcă, iar uzura începe să se accelereze. Uneori, problemele apar lent și sunt observate doar când costurile de mentenanță cresc sau apar opriri neplanificate.

Cuprins

Ce cerințe trebuie să îndeplinească un lubrifiant pentru aplicații extreme Rolul aditivilor în protecția la sarcini mari Cum selectezi lubrifiantul pentru aplicații critice Diferențele dintre uleiurile minerale, semi-sintetice și sintetice De ce contează compatibilitatea cu materialele motorului Stabilitatea la oxidare și rezistența la forfecare

1. Ce cerințe trebuie să îndeplinească un lubrifiant pentru aplicații extreme

Primul pas în selecția unui lubrifiant potrivit este definirea clară a condițiilor de lucru. Fără această etapă, alegerea devine prea generală și poate rata exact factorii care generează uzură accelerată.

Temperatura influențează direct comportamentul uleiului

În condiții de temperatură ridicată, uleiul trebuie să își păstreze pelicula protectoare fără să devină prea fluid. În condiții de frig extrem, trebuie să circule rapid imediat după pornire.

Un lubrifiant bun pentru temperaturi extreme trebuie să ofere:

vâscozitate stabilă;

punct de curgere scăzut;

rezistență bună la oxidare.

Aceste caracteristici ajută motorul atât la pornire, cât și în regim susținut de lucru.

Sarcina mecanică schimbă complet cerințele

Nu toate motoarele sunt solicitate la fel. Unele funcționează constant la sarcină mare, altele trec prin vârfuri repetate de cuplu sau șocuri mecanice.

Un compresor industrial, un generator sau un excavator pot avea nevoi foarte diferite chiar dacă puterea nominală pare apropiată. De aceea, nu doar temperatura contează, ci și modul în care sarcina variază în exploatare.

2. Rolul aditivilor în protecția la sarcini mari

Deși atenția este adesea concentrată exclusiv asupra bazei uleiului, aditivii sunt cei care decid, de fapt, comportamentul real al acestuia în motor.

Aditivii antiuzură reduc contactul metal pe metal

În zonele cu presiuni mari, pelicula fluidă nu este mereu suficientă. Aici intervin aditivii antiuzură, care formează o barieră protectoare microscopică.

Aceștia sunt esențiali în componente precum:

lagăre;

arbori cu came;

suprafețe intens solicitate.

În lipsa lor, uzura accelerează vizibil.

Detergenții și dispersanții controlează depunerile

În regim greu, arderea generează particule, funingine și reziduuri care pot contamina uleiul.

Un pachet bun de aditivi ajută la:

menținerea impurităților în suspensie;

reducerea depunerilor;

protecția canalelor de ungere.

Această componentă este extrem de importantă în medii cu mult praf sau combustibil de calitate variabilă.

3. Cum selectezi lubrifiantul pentru aplicații critice

Selecția corectă începe din documentația tehnică, dar nu se oprește acolo.

Specificațiile producătorului sunt baza

Manualul motorului oferă informațiile esențiale despre:

clase de vâscozitate;

standarde API sau ACEA;

aprobări OEM.

Aceste cerințe reprezintă pragul minim de performanță.

Ignorarea lor poate duce nu doar la uzură accelerată, ci și la probleme de garanție sau incompatibilitate.

Condițiile reale pot schimba alegerea finală

Aici se face diferența între o alegere teoretic corectă și una optimă.

Trebuie analizate:

temperatura ambientală;

frecvența pornirilor;

nivelul de praf;

durata ciclurilor de funcționare.

Spre exemplu, cerințele unui generator de rezervă cu porniri rare diferă semnificativ de cele ale unui echipament care funcționează în regim continuu.

Pentru aplicațiile de o importanță critică, evaluarea istoricului de defecțiuni și a rapoartelor de analiză a uleiului aduce un plus considerabil de siguranță. În realitate, selectarea unui produs adecvat din portofoliul unui distribuitor de lubrifianți industriali Q8 Oils, cum este Gruppo-Damidio.ro, depășește simpla identificare a vâscozității menționate pe etichetă. Factori esențiali precum tipul bazei, pachetul de aditivi integrat, rezistența la oxidare, stabilitatea termică și compatibilitatea chimică cu subansamblele motorului joacă un rol determinant.

4. Diferențele dintre uleiurile minerale, semi-sintetice și sintetice

Tipul bazei influențează major performanța lubrifiantului.

Uleiurile minerale

Acestea sunt încă folosite în numeroase aplicații industriale și pot funcționa bine în regimuri moderate.

Avantajele principale sunt:

cost redus;

disponibilitate bună;

utilizare simplă.

Limitările apar la temperaturi extreme și sarcini foarte mari, unde oxidarea și degradarea apar mai rapid.

Uleiurile semi-sintetice și sintetice

Semi-sinteticele reprezintă un compromis bun între cost și performanță. Oferă stabilitate mai bună decât mineralele și rezistă mai bine la variații termice.

Lubrifianții sintetici oferă cel mai ridicat nivel de protecție în condiții severe. Beneficiile lor includ:

stabilitate termică ridicată;

rezistență superioară la oxidare;

performanță mai bună la rece.

În aplicații critice, investiția într-un ulei sintetic este adesea justificată de reducerea uzurii și a timpilor de oprire.

5. De ce contează compatibilitatea cu materialele motorului

Un aspect frecvent ignorat este interacțiunea dintre lubrifiant și materialele interne ale motorului.

Lubrifiantul nu atinge doar metalul

În interiorul motorului există numeroase componente nemetalice:

garnituri;

simeringuri;

elastomeri;

o-ringuri.

Dacă uleiul nu este compatibil chimic cu acestea, pot apărea probleme de etanșare.

Incompatibilitatea produce scurgeri și uzură indirectă

Semnele tipice includ:

scurgeri noi după schimbarea uleiului;

garnituri întărite;

umflarea elastomerilor.

Acesta este motivul pentru care aprobările OEM sunt importante: ele includ și testarea compatibilității cu materialele motorului.

6. Stabilitatea la oxidare și rezistența la forfecare

Aceste două proprietăți influențează direct durata de viață a lubrifiantului.

Oxidarea degradează uleiul în timp

Pe măsură ce uleiul este expus la oxigen, temperatură și contaminanți, structura sa începe să se modifice.

Consecințele tipice sunt:

îngroșarea uleiului;

formarea de lacuri;

apariția nămolului;

creșterea acidității.

Un lubrifiant cu rezistență slabă la oxidare își pierde rapid proprietățile.

Forfecarea poate subția pelicula protectoare

Forfecarea apare când pelicula de ulei este supusă unor solicitări mecanice intense între suprafețe aflate în mișcare.

Dacă rezistența la forfecare este slabă:

vâscozitatea scade;

pelicula devine instabilă;

crește riscul de contact metal-metal.

Acest fenomen este frecvent în motoare care funcționează continuu la sarcini ridicate sau la turații mari.

În final, lubrifiantul ideal pentru condiții extreme de temperatură și sarcină este cel care reușește să păstreze un echilibru între stabilitate termică, protecție mecanică și rezistență chimică. Alegerea corectă nu depinde doar de tipul de ulei, ci de cât de bine acesta se potrivește cu regimul real de lucru al motorului, cu mediul de exploatare și cu cerințele producătorului.

O selecție bine fundamentată poate reduce semnificativ uzura, poate limita consumul de energie și poate preveni opririle costisitoare, contribuind direct la fiabilitatea și eficiența pe termen lung a utilajelor industriale.