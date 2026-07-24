Ce face de fapt aerul condiționat cu corpul tău când afară sunt 40 de grade

vineri, 24 iulie 2026

Vara asta, ca și vara trecută, discuția despre aerul condiționat se reduce la două tabere: cei care îl lasă la 18 grade și dorm buștean, și cei care îl evită complet de teamă să nu răcească. Ambele abordări ignoră ceva important: aparatul de aer condiționat nu e nici salvator necondiționat, nici pericol de evitat, ci un instrument cu reguli clare de utilizare care fac diferența dintre protecție reală și risc real.

Problema e că sfaturile care circulă online se opresc fie la „setează la 24 de grade", fie la „aerul condiționat îți usucă mucoasele". Niciunul nu explică de ce contează diferența de temperatură față de exterior, ce se întâmplă cu filtrele necurățate sau de ce ventilatorul nu e o alternativă valabilă când afară sunt 40 de grade. Tocmai asta găsești în continuare: cum funcționează aerul condiționat ca instrument de protecție a sănătății și unde apar problemele când e folosit greșit.

Când aerul condiționat protejează și când nu

Căldura extremă nu e doar incomodă. Stresul termic este principala cauză a deceselor provocate de vreme, putând agrava bolile cardiovasculare, diabetul, afecțiunile respiratorii și crește riscul de accidente (DSP Iași, 2026). Mortalitatea cauzată de căldură pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani a crescut cu aproximativ 85% între 2000-2004 și 2017-2021, iar în Europa, vara lui 2022, s-au înregistrat aproximativ 61.672 de decese cauzate de căldură (DSP Iași, 2026).

Aparatul de aer condiționat intervine în mai multe moduri concrete:

- Reduce temperatura aerului din încăpere, prevenind supraîncălzirea corpului

- Scade umiditatea, ceea ce face ca temperatura percepută să fie mai mică decât cea reală

- Filtrează aerul, reținând praf, polen, spori de mucegai și alți alergeni

- Previne deshidratarea prin transpirație excesivă, deoarece la temperaturi suportabile corpul nu activează mecanismul de termoreglare la intensitate maximă

Există și o limită clară: ventilatoarele electrice funcționează ca răcire doar când temperatura aerului e sub 40 de grade Celsius. Peste această valoare, ventilatorul nu răcește corpul, ci îl încălzește, circulând aer deja fierbinte (DSP Iași, 2026). Asta e o informație pe care mulți o ignoră și care explică de ce unii ajung la urgențe în ciuda faptului că „au stat cu ventilatorul pornit".

Situația din Europa arată că accesul la răcire nu e universal: 68% din cetățenii UE nu au sisteme de aer condiționat sau ventilatoare acasă, iar 39% dintre români declară că nu își permit un aparat de aer condiționat (Digi24, 2026). Asta înseamnă că pentru o parte semnificativă a populației, discuția despre utilizarea corectă a aparatului vine după rezolvarea problemei accesului. Dacă vrei să beneficiezi de avantajele tehnologiei moderne în această privință, vezi gama de aparate de aer condiționat de pe ecoclimatech.ro și alege modelul optim pentru necesitățile tale.

Diferența de temperatură față de exterior: regula pe care toată lumea o ignoră

Asta e zona unde apar cele mai multe greșeli. Și, apropo, e și zona unde comentariile de pe YouTube arată cel mai bine că sfaturile standard nu se potrivesc cu realitatea.

Recomandarea medicilor ORL și pneumologi este că diferența de temperatură dintre interior și exterior nu ar trebui să depășească 6-10 grade Celsius. Dacă afară sunt 38 de grade, temperatura din interior nu ar trebui coborâtă sub 28-32 de grade. Motivul e simplu: trecerea bruscă de la 20 de grade la 40 de grade provoacă un șoc termic care afectează mucoasele căilor respiratorii, scade imunitatea și, în cazuri repetate, poate duce la infecții respiratorii (Euronews România, 2026).

Medicul ORL Anda Gâta, intervievată de Euronews România, explică mecanismul: mucusul de la nivelul căilor aeriene reprezintă o barieră de protecție. Când aerul din încăpere e prea uscat sau prea rece față de exterior, mucoasele se usucă, bariera slăbește și riscul de infecții crește. Recomandarea ei include menținerea umidității între 35 și 50% în interior, eventual cu ajutorul unui umidificator, și evitarea fluxului direct de aer spre față sau gât. (Euronews România, La ce temperaturi e bine să setăm aerul condiționat acasă, iulie 2026)

Reacțiile din comunitate arată că regula de „6 grade față de exterior" e percepută ca nerealistă când afară sunt 41 de grade. Utilizatoarea @Karina-mu1lk pune problema direct: „Afară sunt 41 de grade la umbră, deci cum? Stăm la 35? Tu ai putea dormi la 35 de grade?" (@Karina-mu1lk, YouTube, La ce temperaturi e bine să setăm aerul condiționat acasă, iulie 2026). Tensiunea e reală și nu e ignorată de specialiști: regula se referă la diferența față de temperatura aerului aspirat de unitatea interioară, nu neapărat față de temperatura maximă de afară, și se aplică mai ales la tranzițiile rapide între interior și exterior.

De exemplu: dacă lucrezi de acasă și nu ieși afară în orele de vârf, poți seta aparatul la 24-25 de grade fără probleme. Dacă ieși frecvent, diferența mare de temperatură la fiecare tranziție e cea care creează stresul termic, nu temperatura în sine din interior.

Ce se întâmplă cu filtrele necurățate

Asta e partea pe care ghidurile standard o menționează în treacăt, dar care are consecințe concrete. Un aparat de aer condiționat cu filtrele murdare nu mai filtrează aerul, ci îl recirculă împreună cu tot ce a acumulat: praf, alergeni, bacterii, spori de mucegai.

Există o afecțiune specifică utilizării necorespunzătoare a aparatelor de climatizare: legioneloza, o formă severă de pneumonie cauzată de bacteria Legionella pneumophila. Aceasta se dezvoltă în instalațiile de climatizare necurățate, în medii umede cu temperaturi peste 25 de grade Celsius. Poate pătrunde în tuburile aparatului și de acolo în aerul din încăpere. În 20% din cazuri, infecția poate duce la deces, cei mai vulnerabili fiind vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută (Naturalis, 2025).

Recomandările practice pentru curățarea filtrelor:

- La începutul fiecărui sezon cald, înainte de prima utilizare

- La finalul sezonului, înainte de depozitare

- La fiecare 30-60 de zile în perioadele de utilizare intensă

- Imediat dacă observi miros neplăcut la pornire sau dacă cineva din casă are alergii sau astm

Conform Observator News, aparatele de AC cu filtre cu ioni sau cu funcție de purificare a aerului pot reduce semnificativ concentrația de agenți patogeni, dar nu înlocuiesc curățarea periodică. (Observator News, La ce temperatură trebuie setat aerul condiționat, 2023)

Persoanele cu rinită alergică, astm bronșic sau alte afecțiuni respiratorii sunt cele mai expuse riscului filtrelor murdare. Filtrele necurățate devin rezervoare pentru alergeni, praf și polen, care reintră în circulație odată cu aerul răcit.

Cine are nevoie cel mai mult de aer condiționat pe timp de caniculă

Nu toată lumea reacționează la fel la căldura extremă. Există categorii pentru care accesul la un spațiu răcit nu e confort, ci necesitate medicală:

- Persoanele cu vârsta peste 65 de ani, al căror organism se adaptează mai greu la variațiile termice

- Copiii mici, în special sugarii sub 6 luni

- Persoanele cu boli cardiovasculare, diabet sau afecțiuni respiratorii cronice

- Cei care urmează tratamente medicamentoase care afectează termoreglarea

- Persoanele care lucrează în exterior sau în spații fără ventilație

Medicii pneumologi recomandă ca vârstnicii să evite tranzițiile repetate între căldura extremă de afară și răcoarea artificială din interior, mai ales în orele de vârf. Contracturile musculare, durerile articulare și agravarea hipertensiunii arteriale sunt efecte documentate ale șocului termic repetat la seniori (SeniorHelp, 2026).

Există și o perspectivă mai puțin discutată: aerul condiționat îmbunătățește calitatea somnului, iar somnul de calitate slabă în perioadele caniculare are efecte cumulative asupra sistemului imunitar și cardiovascular. Temperatura optimă pentru somn e în jur de 18-20 de grade, ceea ce creează o tensiune reală față de regula „nu mai mult de 6-10 grade față de exterior" în zilele cu 40 de grade. Soluția practică e să setezi temperatura mai ridicată în timpul zilei și să o cobori treptat seara, cu 2-3 grade la fiecare 10-15 minute, nu brusc.

Discuțiile din comunitatea r/Aging arată că această problemă e resimțită concret: utilizatorii mai în vârstă descriu dificultatea de a gestiona căldura extremă fără aer condiționat și subliniază că hidratarea, îmbrăcămintea lejeră și limitarea ieșirilor în orele de vârf sunt măsuri complementare, nu alternative la răcirea activă. (r/Aging, I am getting older and went outside recently, 2026)

În final, aparatul de aer condiționat nu e un lux în perioadele cu temperaturi extreme. E un instrument de protecție a sănătății, cu condiția să fie folosit corect: filtrele curate, diferența de temperatură față de exterior gestionată gradual, fluxul de aer orientat în sus sau lateral, umiditatea menținută în limite normale. Ceea ce lipsește din majoritatea ghidurilor e tocmai această nuanță: nu e vorba de a alege între „pornit" și „oprit", ci de a înțelege că modul de utilizare contează la fel de mult ca decizia de a-l folosi.

Informațiile din acest articol au scop exclusiv informativ și educațional. Nu înlocuiesc consultul unui medic sau specialist. Consultă un profesionist din sectorul sănătății înainte de a lua orice decizie legată de sănătate.

Surse și experiențe din comunitate:

- YouTube - @Karina-mu1lk - La ce temperaturi e bine să setăm aerul condiționat acasă, iulie 2026

- YouTube - Euronews România / dr. Anda Gâta - La ce temperaturi e bine să setăm aerul condiționat acasă, iulie 2026

- Reddit - r/Aging - I am getting older and went outside recently, it was 90F, 2026

Referințe:

- https://dspiasi.ro/recomandari-pentru-populatie-in-caz-de-canicula-2/

-https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/europa-la-mila-caniculei-milioane-de-oameni-nu-isi-permit-un-aparat-de-aer-conditionat-care-este-situatia-romaniei-3794957

- https://www.naturalis.ro/aerul-conditionat-beneficii-si-riscuri-pentru-caile-respiratorii/

-https://seniorhelp.ro/stiri/aerul-conditionat-si-riscurile-pentru-sanatate-ce-trebuie-sa-stie-seniorii-in-zilele-caniculare