Ce ascunde IPJ Vâlcea? O petiție este închisă fără nicio explicație privind verificările efectuate (sau nu!) de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice

luni, 27 iulie 2026

Ce ascunde IPJ Vâlcea? O petiție este închisă fără nicio explicație privind verificările efectuate (sau nu!) de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice

O instituție publică are obligația nu doar să soluționeze petițiile primite, ci și să explice modul în care a ajuns la concluziile sale. Din păcate, un răspuns transmis recent redacției Ziarului de Vâlcea ridică serioase semne de întrebare cu privire la superficialitatea cu care sunt tratate unele sesizări. Petiția înregistrată cu nr. 33302/RPS/11.06.2026 la IPJ Vâlcea - repartizată Serviciului de Investigare a Criminalității Economice

În loc să prezinte ce verificări au fost efectuate, ce documente au fost analizate sau ce demersuri legale au fost întreprinse, instituția se limitează la câteva rânduri prin care anunță că petiția a fost arhivată, invocând doar două acte normative interne.

Lipsesc complet elementele esențiale ale unei soluții motivate: au fost solicitate informații? Au fost audiate persoane? Au existat verificări în teren? S-a analizat conținutul sesizării? Nimic din toate acestea nu este precizat.

O astfel de abordare nu face decât să alimenteze percepția că unele petiții sunt soluționate formal, fără o analiză reală și fără respectarea principiului transparenței. Cetățenii și presa nu cer neapărat o soluție într-un anumit sens, ci au dreptul să știe ce pași au fost urmați și care sunt argumentele care au stat la baza deciziei.

Ziarul de Vâlcea consideră că o simplă informare privind „arhivarea” unei petiții nu poate ține loc de o motivare serioasă. Într-un stat de drept, încrederea în instituții se câștigă prin profesionalism, argumente și transparență, nu prin răspunsuri birocratice de câteva rânduri.