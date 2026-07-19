Caz revoltător: 14 ani de anchetă, zero dreptate! Dosarul unei morți din Vâlcea s-a prescris înainte să ajungă în instanță

luni, 20 iulie 2026

Caz revoltător: 14 ani de anchetă, zero dreptate! Dosarul unei morți din Vâlcea s-a prescris înainte să ajungă în instanță

Un nou caz ridică semne de întrebare asupra modului în care funcționează sistemul judiciar din România. După 14 ani de anchetă într-un dosar de ucidere din culpă, deschis în urma unui accident rutier mortal produs în 2012, cauza s-a încheiat fără ca instanța să judece vreodată fondul. Fapta s-a prescris în faza de urmărire penală, iar familia victimei a rămas fără răspunsuri și fără dreptate.

Potrivit informațiilor publicate de Se Întâmplă în Vâlcea, ancheta, care într-un sistem eficient ar fi trebuit soluționată într-un termen rezonabil, a rămas timp de 14 ani la parchet. În final, procurorul a dispus clasarea cauzei pe motivul intervenirii prescripției răspunderii penale.

În aprilie 2026, Florentina Dură și Valentin Ștefan Dură, rudele victimei, au contestat ordonanța de clasare. Însă, pe 15 iulie 2026, Judecătoria Râmnicu Vâlcea le-a respins definitiv plângerea, reținând că răspunderea penală era deja prescrisă. Mai mult, cei doi au fost obligați să achite câte 100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Dosar blocat 14 ani la parchet

Din documentele cauzei rezultă că investigația a fost prelungită de expertize tehnice, proceduri succesive și întârzieri administrative. Cert este că dosarul nu a fost niciodată trimis în fața unui complet de judecată, astfel încât instanța să stabilească vinovăția sau nevinovăția persoanei cercetate.

Ordonanța de clasare din 2 martie 2026 este semnată de procurorul Laurențiu Streza, fost prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, care ulterior a ocupat funcția de inspector judiciar.

Un exemplu al efectelor prescripției

Cazul readuce în discuție impactul duratei excesive a urmăririi penale asupra soluționării dosarelor. În această speță, cauza s-a închis prin intervenirea prescripției înainte de a ajunge în fața instanței de judecată, ceea ce înseamnă că nu a existat o hotărâre care să stabilească răspunderea penală pentru decesul victimei.

Pentru familia îndoliată, după 14 ani de așteptare, rezultatul este unul dramatic: niciun vinovat condamnat, nicio judecată pe fond și perspectiva unei eventuale sesizări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, invocând încălcarea dreptului la viață și a dreptului la un proces într-un termen rezonabil.