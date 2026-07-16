Caz cutremurător în Vâlcea: tânără de 20 de ani reclamă că a fost violată de șase bărbați. Victima susține că ar fi fost drogată

joi, 16 iulie 2026

Caz cutremurător în Vâlcea: tânără de 20 de ani reclamă că a fost violată de șase bărbați. Victima susține că ar fi fost drogată

Tânăra care a depus plângerea le-a declarat reporterilor că, în seara petrecerii, a consumat doar un singur shot de alcool, insuficient, în opinia sa, pentru a explica starea de inconștiență în care susține că s-a aflat timp de peste cinci ore. Ea bănuiește că în băutură i-ar fi fost introduse substanțe cu efect psihoactiv. Potrivit declarațiilor victimei, în dosar ar exista înregistrări video, martori și elemente de probă, iar doi dintre suspecți ar fi făcut afirmații care ar confirma implicarea lor. Aceste susțineri urmează să fie verificate în cadrul anchetei aflate în desfășurare.

Un caz de o gravitate deosebită este anchetat de autorități în județul Vâlcea. O tânără de 20 de ani acuză că a fost victima unui viol în grup, comis de șase bărbați, în comuna Vaideeni.

Potrivit informațiilor oficiale, faptele reclamate s-ar fi petrecut în data de 13 aprilie 2026, la locuința unuia dintre suspecți. Plângerea penală a fost depusă ulterior, pe 30 iunie 2026, iar în urma cercetărilor, anchetatorii au identificat șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 34 de ani, bănuite de comiterea infracțiunii de viol.

Din informațiile obținute din surse locale rezultă că tânăra s-ar fi aflat într-o stare care nu îi permitea să își exprime consimțământul, însă acest aspect urmează să fie stabilit exclusiv pe baza probelor administrate în dosar.

La data de 15 iulie 2026, polițiștii au desfășurat șase percheziții domiciliare în comuna Vaideeni, la locuințele persoanelor vizate de anchetă. Suspecții au fost conduși la audieri, iar oamenii legii au ridicat mai multe bunuri și mijloace materiale de probă considerate relevante pentru stabilirea adevărului.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Secției nr. 7 Poliție Rurală Măldărești, împreună cu polițiști ai Poliției Orașului Horezu și ai Secției nr. 8 Poliție Rurală Lăpușata, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.

„Activitățile au fost desfășurate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol. Perchezițiile au vizat șase persoane bănuite de comiterea faptei, iar în urma activităților desfășurate au fost ridicate mai multe bunuri și mijloace materiale de probă utile cauzei. Totodată, persoanele vizate au fost conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, iar în funcție de probatoriul administrat vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, se arată în comunicatul IPJ Vâlcea.

Dosarul se află în continuare în instrumentarea organelor de urmărire penală. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Tânăra care a depus plângerea le-a declarat reporterilor de la seintamplainvalcea.ro că, în seara petrecerii, a consumat doar un singur shot de alcool, insuficient, în opinia sa, pentru a explica starea de inconștiență în care susține că s-a aflat timp de peste cinci ore. Ea bănuiește că în băutură i-ar fi fost introduse substanțe cu efect psihoactiv. Potrivit declarațiilor victimei, în dosar ar exista înregistrări video, martori și elemente de probă, iar doi dintre suspecți ar fi făcut afirmații care ar confirma implicarea lor. Aceste susțineri urmează să fie verificate în cadrul anchetei aflate în desfășurare.