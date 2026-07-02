Când este justificat să apelezi la un IFN și cum alegi corect

Ai nevoie de bani rapid și banca îți spune că analiza durează câteva zile sau că nu te încadrezi? Ți s-a stricat mașina, ai o factură medicală urgentă sau trebuie să acoperi o cheltuială neprevăzută până la următorul salariu? În astfel de situații, un IFN poate părea o soluție rapidă pentru acoperirea unei cheltuieli urgente.

Totuși, nu orice nevoie justifică accesarea unui credit rapid sau a unui împrumut nebancar. Dacă alegi în grabă, riști costuri mari și presiune suplimentară asupra bugetului. În acest ghid afli când poate avea sens să apelezi la o instituție financiară nebancară, ce costuri trebuie să verifici și cum alegi corect un credit IFN.

Notă: Informațiile de mai jos au scop educativ și nu înlocuiesc consultanța unui specialist financiar. Pentru decizii care îți afectează serios bugetul, discută cu un consilier autorizat.

Ce este un IFN și cum funcționează un credit nebancar în România

Un IFN (instituție financiară nebancară) poate acorda credite și alte forme de finanțare, însă nu poate atrage depozite de la populație, așa cum fac băncile. În România, IFN-urile sunt înscrise în Registrul General al BNR și trebuie să respecte reguli clare privind informarea consumatorilor.

De regulă, aceste instituții oferă:

credite rapide online;

linii de credit sau carduri de cumpărături;

finanțări pentru persoane care nu îndeplinesc criteriile bancare.

Dacă ești salariat, dar ai avut întârzieri în trecut la alte credite, sau lucrezi ca PFA și ai venituri variabile, banca te poate refuza. Un IFN poate analiza diferit situația ta. Totuși, costurile sunt, în majoritatea cazurilor, mai mari decât la bancă. De aceea, decizia trebuie cântărită atent.

Când este justificat să apelezi la un IFN

În practică, există câteva situații bine definite în care apelarea la un IFN:

Cheltuieli urgente și neprevăzute – reparații auto, intervenții medicale, înlocuirea unui frigider sau a unei centrale termice. Sume mici pe termen scurt – ai nevoie de 1.000–3.000 lei până la salariu și știi clar că poți rambursa rapid. Acces limitat la credit bancar – nu îndeplinești criteriile stricte ale băncilor, dar ai venituri constante și îți permiți plata.

Dacă vrei bani pentru vacanță, telefon nou sau alte cheltuieli impulsive, mai bine amână decizia. Un credit rapid ar trebui folosit pentru o nevoie reală și urgentă, nu pentru cheltuieli impulsive sau cumpărături care pot fi amânate.

Cum alegi corect un IFN: 7 pași pentru un credit responsabil

1. Clarifică de ce ai nevoie de credit și ce sumă îți trebuie

Înainte să aplici, răspunde sincer la câteva întrebări:

Este o urgență reală?

Pot amâna cheltuiala?

Am alte resurse (economii, familie, card de credit existent)?

Dacă suma este mică și o poți acoperi în 1–2 luni fără să îți destabilizezi bugetul, atunci creditul poate fi o soluție temporară. Dacă deja ai dificultăți lunare, un nou împrumut poate agrava situația.

2. Verifică dacă IFN-ul este autorizat

Înainte de a aplica, verifică dacă IFN-ul este înscris în registrele BNR și dacă afișează transparent datele de identificare. Dacă nu o găsești, oprește-te. Evită ofertele primite prin mesaje nesolicitate sau anunțuri neclare pe rețele sociale.

Un furnizor autorizat afișează transparent datele de identificare, condițiile contractuale și informațiile despre costuri.

3. Analizează DAE și costul total

DAE (dobânda anuală efectivă) arată costul total al creditului, exprimat procentual pe an. Include dobânda, comisioanele și alte taxe.

De exemplu, cardul de credit AXI Card aplică o dobândă de 0,19% pe zi. Calculată anual, ajunge la aproximativ 69%. Pare un procent mare, dar trebuie să te uiți la utilizarea concretă: dacă folosești 1.000 lei pentru o perioadă scurtă și rambursezi rapid, costul total rămâne controlabil.

Cere mereu o simulare clară:

Cât împrumuți?

Cât plătești în total?

Ce sumă trebuie să rambursezi lunar?

Nu te orienta doar după suma minimă de plată. Analizează costul total al creditului și perioada în care îl poți rambursa.

4. Înțelege riscurile unui credit rapid IFN

Pe piață există produse similare cu cele descrise în modelul de împrumut de tip payday loan, unde sumele mici se acordă pe perioade foarte scurte, dar cu costuri ridicate dacă întârzii.

Dacă nu rambursezi la timp, penalitățile pot crește rapid. În România, legislația limitează anumite costuri, însă întârzierile repetate îți pot afecta scorul de credit și pot duce la executare silită.

Întreabă direct:

Ce penalități se aplică pentru întârziere?

După câte zile se raportează la Biroul de Credit?

Ce soluții oferă IFN-ul dacă apar dificultăți?

5. Citește integral contractul de credit înainte de semnare

Nu semna până nu citești toate clauzele. Acordă atenție la:

dobânda penalizatoare;

comisioane administrative;

condiții de rambursare anticipată;

cesionarea creanței către recuperatori.

Dacă ceva nu este clar, cere explicații scrise. Ai dreptul să primești informații complete înainte de semnare.

6. Evaluează flexibilitatea produsului

Un card de credit IFN poate fi mai potrivit decât un credit fix, deoarece îți oferă o limită pe care o folosești doar când ai nevoie.

Verifică:

care este limita maximă (de exemplu, până la 4.000 lei în cazul AXI Card);

cum se reface limita după rambursare;

dacă poți rambursa anticipat fără costuri suplimentare.

Pentru salariați sau tineri aflați la început de drum, o astfel de linie de credit poate ajuta la gestionarea cheltuielilor neprevăzute, atâta timp cât o folosești responsabil.

7. Calculează impactul asupra bugetului tău

Fă un exercițiu simplu: notează veniturile lunare și toate cheltuielile fixe (chirie, utilități, mâncare, alte credite). Vezi ce sumă rămâne disponibilă.

Dacă plata lunară a creditului depășește 30–40% din suma rămasă după cheltuieli fixe, există risc de presiune financiară. În majoritatea cazurilor, specialiștii recomandă să păstrezi o marjă de siguranță pentru situații neprevăzute.

IFN sau bancă: ce alegi în funcție de urgență, costuri și rambursare

Banca oferă, în general, costuri mai mici, dar cere documente suplimentare și verifică strict istoricul de credit. IFN-ul aprobă mai rapid și solicită mai puține documente, însă costurile sunt mai ridicate.

Alege banca dacă:

nu te grăbești;

ai istoric bun de credit;

vrei o sumă mai mare pe termen lung.

Poți lua în calcul un IFN dacă:

ai o urgență reală;

ai nevoie de o sumă redusă;

poți rambursa rapid și ai un plan clar de plată.

Indiferent de opțiune, analizează atent costurile și capacitatea ta de plată.

Ce faci dacă nu mai poți rambursa creditul la timp

Contactează imediat instituția. Multe IFN-uri acceptă solicitări de reprogramare a plății sau ajustări temporare. Nu aștepta acumularea penalităților.

Dacă identifici practici abuzive, te poți adresa ANPC. Păstrează toate documentele și comunicările scrise.

Dacă, după analiza costurilor și a bugetului, consideri că un card de credit IFN ți se potrivește, informează-te doar din surse oficiale și citește condițiile contractuale înainte de aplicare. Intră pe site-ul AXI Card, verifică detaliile despre dobânda de 0,19% pe zi, limitele disponibile și condițiile contractuale, apoi aplică doar dacă soluția se potrivește bugetului tău.