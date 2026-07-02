Bujoreni își deschide propriul serviciu de evidență a persoanelor. Cărțile de identitate se eliberează direct la Primărie

joi, 2 iulie 2026

Bujoreni își deschide propriul serviciu de evidență a persoanelor. Cărțile de identitate se eliberează direct la Primărie

Primăria comunei Bujoreni a anunțat că Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) este, de acum, operațional, oferind locuitorilor acces mai rapid la serviciile de evidență a populației.

Începând din această perioadă, cetățenii comunei își pot depune cererile pentru eliberarea sau schimbarea cărții de identitate direct la sediul Primăriei Bujoreni, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze în alte localități.

Prin intermediul noului serviciu vor putea fi soluționate cererile privind:

eliberarea primei cărți de identitate la împlinirea vârstei legale;

schimbarea actului de identitate la expirarea valabilității;

eliberarea unui nou document în caz de pierdere, furt sau deteriorare;

schimbarea domiciliului;

actualizarea datelor de stare civilă.

Serviciul funcționează în cadrul Primăriei Bujoreni, din satul Olteni, Strada Calea lui Traian nr. 123.

Primarul comunei, Gheorghe Gîngu, a precizat că înființarea SPCLEP reprezintă unul dintre obiectivele importante ale administrației locale.

„După numeroase demersuri administrative, documentație și multă muncă, am reușit să aducem acest serviciu mai aproape de cetățeni. Este un pas important pentru modernizarea administrației locale și pentru îmbunătățirea serviciilor publice oferite locuitorilor comunei Bujoreni”, a declarat edilul.

Reprezentanții Primăriei îi îndeamnă pe cetățeni să se informeze direct la sediul instituției cu privire la programul de lucru și documentele necesare pentru fiecare tip de solicitare.

Foto: seintamplainvalcea.ro