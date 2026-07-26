Boom imobiliar la Horezu! Primăria pregătește un cartier nou cu 300 de loturi pentru viitorii proprietari

duminică, 26 iulie 2026

Boom imobiliar la Horezu! Primăria pregătește un cartier nou cu 300 de loturi pentru viitorii proprietari

Orașul Horezu se pregătește pentru una dintre cele mai ample dezvoltări rezidențiale din ultimii ani. Administrația locală, condusă de primarul Nicolae Sărdărescu, a finalizat regulamentul de atribuire și parcelarea terenului din zona Treapt, unde urmează să fie amenajat un nou cartier de locuințe pe o suprafață de aproximativ 16 hectare.

În prima etapă vor fi disponibile aproape 300 de loturi destinate construcției de locuințe. O parte dintre acestea vor fi atribuite gratuit tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, în baza prevederilor legale, iar celelalte vor fi concesionate pe o perioadă de 49 de ani. De terenuri vor putea beneficia atât specialiști din instituțiile publice, cât și persoane care doresc să își construiască o casă și să se stabilească în Horezu.

Pentru a evita dezvoltarea haotică a zonei, Primăria a stabilit reguli clare privind aspectul viitorului cartier. Fiecare locuință va trebui să respecte proiecte și norme urbanistice impuse de administrația locală, astfel încât întreaga zonă să aibă o imagine arhitecturală unitară și modernă.

Noul cartier va fi amplasat între stadionul orașului și platoul dinspre Măldărești, o zonă cu potențial ridicat de dezvoltare. Autoritățile dau asigurări că infrastructura necesară este deja în mare parte pregătită. Rețelele de apă și energie electrică se află în imediata apropiere, drumurile vor fi amenajate de administrația locală, iar sistemul de canalizare va fi conectat la stația existentă, situată la aproximativ 500 de metri.

Potrivit reprezentanților Primăriei, cererea pentru terenuri și locuințe este în continuă creștere. Aproape zilnic sunt depuse solicitări din partea tinerilor care își doresc fie un teren pentru construirea unei case, fie o locuință. În cazul în care cele aproape 300 de parcele vor fi ocupate rapid, administrația ia în calcul extinderea cartierului și parcelarea unor noi suprafețe.

Dezvoltarea locuințelor nu se oprește însă aici. În paralel continuă construcția blocului destinat medicilor, care ar urma să fie finalizat până în vara anului viitor. Totodată, alte patru blocuri sunt în diferite stadii de execuție și vor fi repartizate, după finalizare, tinerilor și specialiștilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Pe lângă componenta rezidențială, administrația locală urmărește și dezvoltarea economică a orașului. În zona industrială mai sunt disponibile aproximativ 4,6 hectare de teren, pentru care există deja discuții cu investitori interesați să deschidă afaceri și să creeze noi locuri de muncă.

Horezu își propune să devină și o destinație turistică tot mai atractivă. Printre proiectele aflate în pregătire se numără realizarea unui complex turistic în zona Olari, care va include un han și un traseu de bob pe șine, dar și amenajarea unui camping modern pentru rulote în zona Romani, cu păstrăvărie și piscină.

Prin aceste investiții, administrația locală încearcă să transforme Horezu într-un oraș atractiv atât pentru tinerii care își doresc o locuință, cât și pentru investitori și turiști, dezvoltând simultan infrastructura, locuințele și oportunitățile economice.