Bărbat din Râmnicu Vâlcea, cercetat după încălcarea unui ordin de protecție emis într-un dosar de violență în familie

luni, 20 iulie 2026

Bărbat din Râmnicu Vâlcea, cercetat după încălcarea unui ordin de protecție emis într-un dosar de violență în familie

Un bărbat de 48 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a fost reținut de polițiști după ce ar fi încălcat măsurile impuse printr-un ordin de protecție provizoriu emis în cadrul unui dosar de violență în familie.

Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, ordinul de protecție a fost emis în data de 13 iulie 2026, în urma unei sesizări potrivit căreia bărbatul și-ar fi agresat fizic fiica vitregă, în vârstă de 16 ani.

La data de 15 iulie, polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce au constatat că acesta nu ar fi respectat obligațiile stabilite prin ordin. Deși avea interdicția de a se apropia de minoră, bărbatul ar fi intrat în locuința în care aceasta se afla. După ce a fost observat de un alt membru al familiei, acesta a părăsit imobilul.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea.

Ulterior, în data de 16 iulie, bărbatul a fost prezentat procurorului de caz, care a dispus măsura controlului judiciar. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și dispunerea măsurilor legale care se impun.