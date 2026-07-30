Banca de Investiții și Dezvoltare, gigantul de stat hrănit cu miliarde înainte să finanțeze economia. Salarii de milioane, profit din depozite și un lung provizorat la conducere

vineri, 31 iulie 2026

Banca de Investiții și Dezvoltare, gigantul de stat hrănit cu miliarde înainte să finanțeze economia. Salarii de milioane, profit din depozite și un lung provizorat la conducere

Banca de Investiții și Dezvoltare a României a fost prezentată drept unul dintre marile instrumente prin care statul urma să sprijine economia, întreprinderile mici și mijlocii, administrațiile locale, infrastructura și proiectele strategice. În teorie, instituția trebuia să acopere golurile lăsate de băncile comerciale și să direcționeze capital către domenii în care finanțarea privată este insuficientă sau prea prudentă.

În practică, începutul acestei bănci deținute integral de stat a fost marcat de o contradicție greu de explicat contribuabililor. Banca a fost capitalizată cu miliarde de lei, și-a construit o conducere remunerată la nivelul instituțiilor financiare de top, a raportat profituri importante, dar a întârziat să demonstreze că banii publici au ajuns efectiv în economia reală.

Astăzi, instituția este condusă de Raluca Nicolescu, numită director general provizoriu după ce anterior ocupase funcția de director general adjunct. Dincolo de discursurile oficiale despre dezvoltare, sustenabilitate și investiții strategice, cazul Băncii de Investiții și Dezvoltare ridică o serie de întrebări serioase despre costuri, performanță, transparență și răspundere managerială.

Banca de Investiții și Dezvoltare a fost constituită în noiembrie 2023 și este deținută în proporție de sută la sută de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Capitalul social subscris a fost stabilit la 3 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 600 de milioane de euro.

Este, așadar, o instituție construită integral din bani publici, cu o misiune publică și cu riscuri suportate, în ultimă instanță, de bugetul de stat.

BID funcționează într-un sistem dualist. Activitatea curentă este coordonată de un Directorat, iar conducerea executivă este supravegheată de un Consiliu de Supraveghere. Pe hârtie, această formulă ar trebui să ofere control, profesionalism și independență. În realitate, primii ani de funcționare au adus mai curând controverse privind numărul mare de funcții de conducere, nivelul remunerațiilor și rezultatele efective ale instituției.

Cea mai puternică suspiciune publică a fost alimentată de diferența dintre costurile băncii și activitatea sa concretă. BID a avut încă de la început capital de ordinul miliardelor, o conducere completă și cheltuieli salariale considerabile, deși operaționalizarea activității bancare s-a desfășurat lent.

În 2024, instituția a cheltuit aproximativ 20 de milioane de lei cu salariile. Aproape jumătate din această sumă ar fi fost destinată membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere.

Raportul de remunerare al băncii arată că indemnizațiile fixe brute acordate conducerii în 2024 au depășit 9,6 milioane de lei. Suma este impresionantă pentru o instituție care, în perioada respectivă, se afla încă în proces de organizare, autorizare, recrutare, dezvoltare a infrastructurii informatice și pregătire a produselor financiare.

Cu alte cuvinte, conducerea era plătită la nivel de bancă matură, în timp ce banca abia își construia mecanismele prin care urma să finanțeze economia.

Problema nu constă doar în valoarea indemnizațiilor. Orice instituție bancară are nevoie de specialiști bine plătiți, mai ales când administrează miliarde de lei. Întrebarea legitimă este dacă remunerația a fost proporțională cu rezultatele obținute și dacă statul a stabilit criterii clare de performanță.

La BID, imaginea publică a fost aceea a unei instituții cu mulți șefi, puțini angajați de execuție și cu o activitate de creditare greu de identificat în primii ani. Presa a relatat că banca avea aproximativ 25 de salariați în funcții operaționale și zece persoane în structurile de conducere.

Raportul este dificil de justificat într-o instituție nouă, mai ales atunci când aproape o treime din personalul vizibil ocupă poziții de conducere sau supraveghere.

Controversa a fost amplificată și de sumele achitate încă din primele săptămâni de existență. Pentru lunile noiembrie și decembrie 2023, conducerea BID ar fi încasat în total aproximativ un milion de lei. Plățile au fost făcute într-o perioadă în care banca nu desfășura încă o activitate financiară relevantă și nu avea un portofoliu de credite sau garanții care să poată fi prezentat drept rezultat.

În această ecuație se regăsea și Raluca Nicolescu, care a fost numită director general adjunct și vicepreședinte al Directoratului chiar de la constituirea instituției.

Raluca Nicolescu are o experiență de aproape trei decenii în sectorul bancar. A lucrat în structuri de comerț exterior, la Bancorex și, ulterior, o perioadă îndelungată la Raiffeisen Bank, în domenii precum analiza financiară, ratingul, finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și dezvoltarea de produse și aplicații bancare.

Experiența profesională nu pare să fie, în sine, problema. Nu există informații publice care să indice că actualul director general ar fi fost condamnat, trimis în judecată sau declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate.

Controversa este una de răspundere instituțională. Raluca Nicolescu a făcut parte din conducerea executivă a BID încă din prima zi, a coordonat domenii esențiale și a participat la administrarea băncii în perioada în care aceasta a consumat resurse importante, fără să poată demonstra imediat un impact similar în economie.

În prezent, Raluca Nicolescu conduce instituția cu un mandat provizoriu. A fost desemnată director general după expirarea mandatului fostului șef al băncii, Dănuț Sandu. Mandatul său interimar se întinde până în decembrie 2026.

Această situație deschide o altă problemă: provizoratul prelungit într-o instituție care ar trebui să finanțeze proiecte strategice pe termen lung.

O bancă de dezvoltare are nevoie de stabilitate, predictibilitate și obiective măsurabile. Conducerea prin mandate interimare poate afecta responsabilitatea managerială. Un director provizoriu ia decizii importante, administrează miliarde și negociază parteneriate, dar nu beneficiază de aceeași legitimitate și de aceeași perspectivă pe termen lung ca un conducător selectat pentru un mandat complet.

Mai mult, provizoratul poate deveni o metodă prin care instituțiile publice evită concursurile transparente și amână stabilirea unor indicatori clari de performanță.

În cazul BID, trebuie explicat de ce selecția unei conduceri definitive a durat atât de mult și care au fost criteriile concrete prin care Raluca Nicolescu a fost desemnată să conducă banca.

Un alt element prezentat drept succes a fost profitul raportat de instituție. În 2024, BID a înregistrat un profit brut de aproximativ 146,7 milioane de lei.

Cifra pare remarcabilă. Privită în profunzime, ea nu demonstrează însă că banca și-a îndeplinit misiunea de dezvoltare.

O parte importantă a veniturilor a provenit din dobânzile încasate pentru banii depuși la CEC Bank. BID primise capital de la stat și plasase sume foarte mari în depozite bancare. Capitalul public a produs dobândă, iar dobânda a fost contabilizată drept venit și profit.

Operațiunea este legală și prudentă pentru o bancă aflată la început. Banii trebuie păstrați în siguranță până la utilizare. Totuși, un asemenea profit nu trebuie confundat cu performanța specifică unei bănci de dezvoltare.

BID nu a fost înființată pentru a primi bani de la Ministerul Finanțelor și a-i depune la o altă bancă de stat. A fost înființată pentru a mobiliza investiții, pentru a garanta credite și pentru a finanța proiecte care nu ar fi primit sprijin suficient din piața comercială.

Profitul din dobândă arată că banii au fost conservați. Nu arată că au fost transformați în fabrici, infrastructură, locuri de muncă sau proiecte locale.

Adevăratul indicator de performanță nu este dobânda obținută din depozite, ci numărul finanțărilor acordate, valoarea banilor ajunși efectiv la beneficiari, numărul proiectelor finalizate și impactul economic produs.

În 2025, membrii Directoratului au continuat să primească indemnizații fixe consistente. Documentele de remunerare indică plăți totale de peste 3,4 milioane de lei pentru perioada ianuarie-noiembrie 2025.

Nici în această etapă rapoartele publice nu oferă întotdeauna o imagine individualizată suficient de clară asupra veniturilor fiecărui conducător, asupra criteriilor de performanță sau asupra rezultatelor pentru care au fost achitate aceste sume.

Transparența nu înseamnă publicarea unei cifre totale, împărțită între mai mulți directori. Transparența presupune ca publicul să poată afla cât câștigă fiecare conducător al unei instituții de stat, ce obiective are, dacă le-a îndeplinit și ce consecințe există în cazul eșecului.

Contractele conducerii au prevăzut și mecanisme generoase de protecție în cazul revocării înainte de termen. Fără o justă cauză, membrii Directoratului puteau primi compensații reprezentând indemnizațiile rămase până la finalul mandatului, în limita a șase remunerații lunare brute.

Asemenea clauze există și în mediul privat, însă capătă o cu totul altă semnificație într-o bancă de stat. Directorii sunt remunerați din resurse publice, iar în cazul schimbării lor, tot statul poate fi obligat să suporte indemnizațiile compensatorii.

Practic, contribuabilul plătește atât funcționarea conducerii, cât și eventuala plecare a acesteia.

În toamna anului 2025, scandalul salariilor a ajuns inclusiv la nivelul Ministerului Finanțelor. Ministrul Alexandru Nazare a anunțat că dorește reorganizarea instituției și schimbarea structurii de conducere.

Declarațiile ministrului au reprezentat o recunoaștere indirectă a faptului că modelul inițial era prea costisitor sau insuficient de eficient. BID a susținut că mandatele nu erau revocate, ci expirau la termen.

Din punct de vedere juridic, explicația poate fi corectă. Din punct de vedere politic, este evident că Ministerul Finanțelor a dorit să se delimiteze de imaginea unei bănci care cheltuia milioane înainte să demonstreze rezultate.

Probleme de guvernanță au apărut și în legătură cu funcțiile deținute de unii membri ai conducerii în alte companii.

Fostul director general Dănuț Sandu a fost numit, pentru o perioadă, în Consiliul de Administrație al Liberty Galați, în timp ce conducea BID. Alți membri ai structurilor de supraveghere au ocupat poziții și în companii private sau instituții financiare.

Nu rezultă automat că aceste situații au încălcat legea. Ele ridică însă întrebări despre independență, disponibilitate, confidențialitate și posibile conflicte de interese.

Un membru al conducerii unei bănci publice are acces la strategii, proiecte de finanțare, informații economice sensibile și relații cu instituții naționale și europene. Orice participare concomitentă în organismele de conducere ale unor companii private trebuie analizată cu maximă atenție.

Statul trebuie să explice dacă au fost realizate evaluări de incompatibilitate și conflict de interese și dacă aceste documente pot fi consultate de public.

Miza BID a crescut și mai mult după ce Comisia Europeană a aprobat consolidarea instituției printr-o nouă majorare de capital, estimată la aproximativ un miliard de euro.

Banca ajunge astfel să administreze resurse uriașe, iar mandatul său este extins până în anul 2032. Aprobarea Bruxelles-ului confirmă că o bancă de dezvoltare poate fi necesară și compatibilă cu regulile europene privind ajutorul de stat.

Nu confirmă însă că instituția va fi automat eficientă.

Comisia Europeană aprobă arhitectura schemei și condițiile în care statul poate interveni. Nu garantează calitatea fiecărei finanțări, independența fiecărei decizii sau capacitatea conducerii de a rezista presiunilor politice.

Cel mai mare risc pentru BID rămâne politizarea finanțării.

O bancă deținută integral de Ministerul Finanțelor poate deveni, în absența unor reguli extrem de clare, un instrument prin care guvernele finanțează proiecte preferate, companii de stat cu probleme, firme apropiate de decidenți sau administrații locale controlate politic.

Banca trebuie să publice criteriile de eligibilitate, mecanismele de evaluare, numele beneficiarilor, valorile finanțărilor și expunerile asumate.

În lipsa acestor date, orice discurs despre dezvoltare poate ascunde o selecție netransparentă a câștigătorilor.

Un alt risc este transferarea pierderilor către contribuabili. Rolul unei bănci de dezvoltare este să intre în zone mai riscante decât băncile comerciale. Tocmai de aceea, pierderile sunt posibile.

Problema apare atunci când profitul rămâne la beneficiari, la băncile intermediare sau la companiile finanțate, iar pierderea este acoperită prin garanții de stat și recapitalizări din bugetul public.

BID trebuie să arate clar cât risc își asumă, care este rata estimată de neperformanță și ce mecanisme există pentru recuperarea banilor.

De asemenea, trebuie lămurit dacă instituția aduce ceva nou sau doar dublează structuri deja existente. România are CEC Bank, Exim Banca Românească, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, Fondul Român de Contragarantare, programe guvernamentale și instrumente europene administrate împreună cu Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții.

Dacă BID intervine prin aceleași bănci comerciale, pentru aceleași categorii de beneficiari și cu garanții similare, există riscul ca instituția să devină încă un nivel birocratic între bani și economie.

O altă întrebare privește câștigul băncilor comerciale. BID utilizează mecanisme prin care garanțiile publice sunt acordate prin intermediul instituțiilor de credit.

Acest sistem poate fi eficient, deoarece băncile comerciale au rețele, angajați și experiență în evaluarea clienților. Totuși, trebuie verificat dacă avantajul garanției de stat ajunge la întreprinderile mici și mijlocii sau rămâne în marja de profit a băncilor.

Trebuie aflat cât scade dobânda, ce comisioane sunt percepute, ce garanții personale mai sunt solicitate și câte credite ar fi fost acordate oricum, chiar și fără intervenția BID.

Există riscul ca statul să preia o parte a pierderilor, în timp ce banca comercială păstrează cea mai mare parte a câștigurilor.

Banca de Investiții și Dezvoltare trebuie judecată după rezultate, nu după comunicate.

Până la 31 iulie 2026, conducerea instituției și Ministerul Finanțelor ar trebui să prezinte public valoarea exactă a creditelor și garanțiilor aprobate, suma ajunsă efectiv la beneficiari, numărul proiectelor finanțate, lista intermediarilor bancari și costurile totale de funcționare.

Trebuie publicat salariul brut lunar al directorului general, al fiecărui director adjunct și al membrilor Consiliului de Supraveghere. De asemenea, trebuie prezentate criteriile prin care a fost evaluată conducerea și motivele pentru care mandatele provizorii au fost prelungite.

În cazul Ralucăi Nicolescu, întrebarea centrală nu este dacă are experiență bancară. Experiența există și este consistentă.

Întrebarea este ce rezultate concrete poate prezenta după ce a făcut parte din conducerea BID încă de la înființare.

Câte întreprinderi au primit finanțare datorită băncii? Câte proiecte locale au fost demarate? Câte investiții nu s-ar fi realizat fără intervenția BID? Care este costul fiecărui leu mobilizat în economie și cât risc a fost transferat contribuabilului?

Banca de Investiții și Dezvoltare poate deveni un instrument util pentru România. Poate însă deveni și un mastodont bugetar, bine capitalizat, bine plătit și slab controlat.

În primii ani, instituția a reușit să demonstreze că poate administra depozite, poate plăti indemnizații și poate produce profit contabil din dobânzi. Mai are de demonstrat că poate produce dezvoltare.

Până când conducerea nu va publica date clare despre beneficiari, finanțări și impact, asupra BID va plana suspiciunea unei instituții construite invers: mai întâi au venit miliardele, șefii și salariile, iar abia după aceea trebuiau să vină proiectele.

Pentru contribuabilul român, întrebarea rămâne simplă și legitimă: câți bani au ajuns efectiv în economie, la cine au ajuns și cine va plăti dacă finanțările vor eșua?