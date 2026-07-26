duminică, 26 iulie 2026

AUR Vâlcea continuă campania „AUR te aude”. Deputații Nicolae Mîndrescu și Antonio Popescu, în dialog cu cetățenii din târgul Goranu

Campania „AUR te aude” a continuat în municipiul Râmnicu Vâlcea, unde reprezentanții organizației județene AUR au fost prezenți în târgul de la Goranu pentru a discuta direct cu cetățenii și pentru a afla problemele cu care aceștia se confruntă.

Alături de deputații AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu și Antonio Popescu, membrii formațiunii au stat de vorbă cu zeci de vâlceni, care au semnalat dificultăți legate de costul vieții, serviciile publice și situația economică.

Reprezentanții AUR susțin că astfel de întâlniri fac parte din campania permanentă „AUR te aude”, prin care partidul își propune să mențină un contact direct cu oamenii și să preia problemele acestora pentru a le transforma în inițiative și demersuri parlamentare.

„Pentru noi, politica înseamnă prezență constantă printre oameni și dialog direct, nu discursuri din birou. Ne dorim să fim aproape de cetățeni și să le reprezentăm interesele atât în Parlament, cât și în administrația publică”, au transmis reprezentanții AUR Vâlcea.

La finalul acțiunii, parlamentarii au mulțumit celor care au ales să își exprime opiniile și să participe la dialog, subliniind că astfel de întâlniri vor continua în toate zonele județului.

Campania „AUR te aude” este desfășurată la nivel național și are ca obiectiv consolidarea legăturii dintre aleșii partidului și cetățeni, prin întâlniri periodice organizate în piețe, târguri și cartiere.