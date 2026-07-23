Atac mârșav la adresa Patriarhului Daniel chiar de ziua sa. Când ura ia locul argumentelor

joi, 23 iulie 2026

Asistăm la un nou atac mizerabil la adresa Patriarhului Daniel, orchestrat de o persoană din anturajul unor clerici caterisiți care au lansat injurii constante în ultima perioadă.

Să ataci un om exact de ziua lui de naștere trădează doar frustrări profunde. Am simțit pe propria piele acest tip de comportament anul acesta și nimic nu mă mai surprinde.

Las textul în primul comentariu drept contraexemplu de civilizație. Se confirmă încă o dată vorba populară: „se dă cu pietre doar în pomul plin de roade”. Iar roadele muncii Patriarhului Daniel – de la Catedrala Națională, la impulsionarea impresionantă a lucrării social-filantropice a Bisericii, dar și opera teologică – sunt uriașe. De aceea și atacurile sunt pe măsură.

Celor care contestă valoarea teologică a operei sale le transmit doar atât: ca să critici, trebuie mai întâi să înțelegi, să poți egala și să demonstrezi aceeași competență.

Altfel, să insulți un om de ziua sa de naștere arată doar o gravă lipsă de caracter.

Adrian Agachi (foto)