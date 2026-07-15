APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de laborant chimist în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate – Laborator Stație Epurare Drăgășani

miercuri, 15 iulie 2026

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a unui post de laborant chimist în cadrul

Laboratorului Epurare Ape Uzate – Laborator Stație Epurare Drăgășani

Concursul constă în probă scrisă, probă practică și interviu și se va desfășura astfel:

proba scrisă se va susține în data de 08.2026, ora 09 00 , la sediul APAVIL din str. Carol I nr. 19,

, la sediul APAVIL din str. proba practică și interviul se vor susține în data de 08.2026, ora 09 00 , în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.

, în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 27.07.2026, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.