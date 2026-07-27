APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a trei posturi de instalatori în cadrul Sectorului Rețele Apă, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea

luni, 27 iulie 2026

Concursul constă în susținerea probei practice și a interviului pentru verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare. Proba practică și interviul vor avea loc în data de 14.08.2026, ora 900, în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă nr.4.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.08.2026, ora 1300, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, program: luni-joi, între orele 0700 – 1530 , vineri, între orele 0700 – 1300.