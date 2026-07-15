Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - ORANGE ROMANIA S.A.

miercuri, 15 iulie 2026

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu:

ORANGE ROMANIA S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare statie fixa de telefonie mobila, alimentare cu energie electrica si tubulatura pentru fibra optica”, propus a fi amplasat în comuna Racovita, judetul Valcea, UP.II Cozia –Caciulata , u.a. 1B, judetul Valcea.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Vâlcea din str. Remus Bellu nr. 6, Râmnicu Vâlcea şi la sediul ORANGE ROMANIA S.A, Bucuresti, str. Matei Millo, nr.5, sector 1, Luni – Joi, între orele 09:00 – 14:00 și Vineri între orele 09:00 – 12:00, precum și accesând link-ul https://djmvl.anmap.gov.ro/category/3-2-3-documentatii-procedura-eia-si-ea/.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu, str. Remus Bellu nr. 6, Râmnicu Vâlcea, precum și la următoarea adresă de e-mail: [email protected]