Anunț pierdere

luni, 6 iulie 2026

Pierdut contract de concesiune nr. 2375/17.09.1975, cimitirul Central Constanta, figura I, lotul 13820, concesionar Oancea Maria Rodica. Il declar nul.

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