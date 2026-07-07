marți, 7 iulie 2026

DECLARAȚIE POLITICĂ

Antonio Popescu, deputat AUR de Vâlcea: „România are nevoie de stabilitate, nu de experimente politice!”

România traversează una dintre cele mai dificile perioade politice din ultimii ani. În opinia noastră, situația actuală este consecința modului în care partidele PSD, PNL, USR și UDMR, împreună cu președintele Nicușor Dan, au gestionat scena politică și negocierile pentru formarea unei majorități stabile.

În loc să ofere românilor soluții și predictibilitate, aceste formațiuni au alimentat incertitudinea, au prelungit negocierile și au lăsat țara fără direcție într-un moment în care economia, investițiile și nivelul de trai sunt supuse unor presiuni tot mai mari.

Românii nu trebuie să plătească prețul jocurilor politice. Cei care au generat această situație au obligația morală și politică de a formeze, în cel mai scurt timp, un guvern funcțional, capabil să își asume responsabilitatea administrării țării.

Alianța pentru Unirea Românilor consideră că actuala formulă politică și-a pierdut legitimitatea în fața cetățenilor. România are nevoie de o întoarcere la voința populară, iar românii trebuie să decidă cine îi conduce.

Din acest motiv, AUR va continua toate demersurile politice și parlamentare pentru organizarea alegerilor anticipate, astfel încât cetățenii să poată desemna o nouă majoritate care să guverneze cu adevărat în interesul național.

În același timp, dacă vor exista temeiuri constituționale și susținerea parlamentară necesară, AUR va susține inițierea procedurilor de suspendare și demitere a președintelui Nicușor Dan, considerând că acesta poartă o responsabilitate politică pentru blocajul în care a ajuns România.

România are nevoie de stabilitate, respect pentru cetățeni și decizii luate în interesul național, nu de compromisuri de culise și calcule de partid. AUR va rămâne vocea românilor care cer schimbare, responsabilitate și revenirea la principiile democratice.

Antonio Popescu

Deputat AUR de Vâlcea