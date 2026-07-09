vineri, 10 iulie 2026

Anchetă la Copăceni! Cum a ajuns o firmă cu afaceri de peste 20 de milioane de lei să folosească spații din dispensar?

Un nou subiect de interes public se conturează în comuna Copăceni. Invocând prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, consilierul local Ionuț Barbu a solicitat Primăriei Copăceni un set amplu de documente și informații referitoare la modul în care au fost atribuite și administrate spațiile din Dispensarul Uman.

Solicitarea vizează atât spațiul destinat cabinetului medical, pentru care a fost inițiată procedura prin HCL nr. 32/2025, cât și spațiul ocupat de farmacia administrată de S.C. METADIB S.R.L..

Printre documentele solicitate se numără contractele de concesiune, închiriere sau comodat, studiile de oportunitate, caietele de sarcini, documentația completă a procedurilor de atribuire, valoarea chiriei sau redevenței, durata contractelor, procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Local, autorizațiile sanitare de funcționare, precum și eventualele acte privind subînchirierea sau cesionarea spațiilor.

De asemenea, consilierul solicită clarificări privind existența unor posibile situații de conflict de interese la momentul aprobării și semnării documentelor, precum și situația juridică actuală a spațiilor și modul în care acestea sunt folosite.

Potrivit lui Ionuț Barbu, demersul urmărește exclusiv informarea corectă a cetățenilor din comuna Copăceni cu privire la administrarea patrimoniului public.

Interesul este cu atât mai mare cu cât, susține consilierul local, una dintre societățile beneficiare este o companie privată care a înregistrat în anul 2025 o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de lei. Acesta dorește să afle dacă spațiile au fost atribuite în condiții de piață sau dacă au existat condiții financiare preferențiale.

În acest moment nu există un răspuns oficial din partea Primăriei Copăceni, iar concluziile vor putea fi trase doar după analizarea documentelor solicitate.

Ziarul de Vâlcea va urmări îndeaproape acest caz și va publica răspunsurile oficiale imediat ce acestea vor fi comunicate de administrația locală. Dacă vor exista nereguli sau, dimpotrivă, toate procedurile s-au desfășurat cu respectarea legii, cititorii vor fi informați în mod obiectiv. Rămâneți alături de noi!