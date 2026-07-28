Anchetă | Dubla măsură a politicianului Virgil Pîrvulescu. Tranzacțiile imobiliare care îi zdruncină discursul anticorupție

marți, 28 iulie 2026

Anchetă | Dubla măsură a politicianului Virgil Pîrvulescu? Traseul unui teren de milioane ridică întrebări incomode

Consilierul local Virgil Pîrvulescu, supranumit "invinsul de serviciu al politicii locale" (a pierdut trei randuri de alegeri locale si parlamentare) și-a construit în ultimii ani imaginea unui adversar declarat al dezvoltărilor imobiliare controversate din Râmnicu Vâlcea. În ședințele Consiliului Local și în intervențiile publice, acesta a criticat tranzacții, a acuzat existența unor relații privilegiate între dezvoltatori și administrație și a cerut transparență totală în domeniul imobiliar.

Însă documentele analizate de Ziarul de Vâlcea arată că și familia consilierului local apare la capătul unui circuit imobiliar complex, care ridică numeroase semne de întrebare și care merită explicat opiniei publice.

Un teren retrocedat, tranzacții succesive și valori greu de explicat

Totul începe în 2007, când un teren valoros din zona fostului Stadion Oltchim este retrocedat foștilor proprietari. La scurt timp, o parte importantă este vândută pentru aproximativ 923.000 de euro, echivalentul a circa 130 euro pe metrul pătrat.

Ani mai târziu, după dezmembrări cadastrale și noi transferuri, o parcelă din același teren este tranzacționată la un preț de aproape patru ori mai mic. Diferența este suficient de mare pentru a genera întrebări privind modul în care a fost stabilită valoarea terenului.

Ulterior, proprietatea ajunge într-o societate comercială, apoi este transferată prin dare în plată către persoane fizice, pentru ca în anul 2025 o cotă-parte să fie cumpărată de Gabriela-Sorina Pîrvulescu.

Întrebările la care Pîrvulescu ar trebui să răspundă

Documentele analizate nu demonstrează existența unei infracțiuni și nici nu permit formularea unor concluzii privind încălcarea legii. Cu toate acestea, există suficiente elemente care justifică explicații publice.

Cum se explică diferențele spectaculoase dintre valorile succesive ale terenului?

Care a fost fundamentul economic al tranzacțiilor?

Cum s-a constituit creanța care a stat la baza dării în plată?

Au existat relații comerciale sau personale între persoanele implicate în circuitul proprietății?

Aceste întrebări sunt legitime, mai ales în contextul în care Virgil Pîrvulescu este unul dintre cei mai vocali critici ai pieței imobiliare locale.

Când îi acuzi pe alții, trebuie să accepți același standard

În jurnalism există o regulă simplă: cine cere transparență trebuie să fie dispus să ofere transparență.

Dacă Virgil Pîrvulescu solicită explicații dezvoltatorilor imobiliari și administrației locale pentru diverse tranzacții, atunci este firesc ca și propriile legături cu operațiuni imobiliare importante să fie analizate cu aceeași rigoare.

Interesul public nu rezultă din simplul fapt că o parte din teren a fost cumpărată de soția sa, ci din întregul traseu al proprietății: retrocedare, vânzări succesive, diferențe majore de preț, dare în plată și beneficiarul final.

O problemă de credibilitate politică

În cazul de față, adevărata miză este credibilitatea. Un politician care își bazează discursul pe combaterea presupuselor abuzuri din domeniul imobiliar trebuie să răspundă, la rândul său, tuturor întrebărilor privind tranzacțiile care implică propria familie.

Până la apariția unor explicații complete, cazul rămâne unul de interes public, iar documentele disponibile justifică verificări suplimentare și o dezbatere transparentă.



Foto: Gazeta Valceana