Alarmă în Vâlcea: peste 15.000 de consultații pe an pentru afecțiuni psihice și adicții. CJ construiește un nou centru: „Este o investiție necesară”

duminică, 26 iulie 2026

Un nou proiect de investiții schimbă radical configurația Spitalului Vechi din Râmnicu Vâlcea. O clădire din incinta unității medicale va fi demolată pentru a face loc unui Centru de Sănătate Mintală și de Prevenire a Adicțiilor, investiție estimată la aproximativ 1,5 milioane de euro, aprobată de Consiliul Județean Vâlcea și pregătită pentru finanțare prin Programul Sănătate.

Clădirea vizată este corpul C8, considerat depășit din punct de vedere tehnic și neadaptat cerințelor actuale din sistemul medical. În locul acesteia urmează să fie construit un imobil modern, cu o suprafață de aproape 600 de metri pătrați, destinat acordării de servicii integrate pentru copii și adulți care se confruntă cu afecțiuni psihice sau diferite forme de dependență.

Noul centru va avea o capacitate de până la 75 de pacienți și va oferi servicii de prevenție, evaluare, diagnostic, tratament și monitorizare, într-un domeniu în care presiunea asupra sistemului medical este în continuă creștere.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, susține că investiția este una necesară, chiar dacă reflectă o realitate îngrijorătoare.

„Este o investiție necesară. Nu-mi doresc ca cineva să aibă nevoie de un astfel de centru, însă realitatea este că în județ se înregistrează peste 15.000 de consultații anual în acest domeniu. Cererea este foarte mare, iar oamenii au nevoie de servicii medicale moderne și de condiții europene”, a declarat șeful administrației județene.

Potrivit proiectului aprobat, noua clădire va reuni specialiști din mai multe domenii medicale și va permite dezvoltarea unor programe complexe pentru prevenirea și tratarea adicțiilor, dar și pentru îngrijirea persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

Creșterea consumului de droguri, alcool și alte substanțe psihoactive, precum și numărul tot mai mare al persoanelor care solicită sprijin psihologic și psihiatric au determinat autoritățile să trateze acest domeniu ca o prioritate. În prezent, serviciile existente sunt suprasolicitate, iar lipsa infrastructurii moderne limitează posibilitățile de tratament.

Dacă proiectul va obține finanțarea europeană solicitată, vechea clădire C8 va fi demolată, iar în locul ei va apărea unul dintre cele mai importante centre specializate din județ, destinat atât prevenirii adicțiilor, cât și tratării afecțiunilor de sănătate mintală. Investiția reprezintă unul dintre cele mai consistente proiecte pregătite de Consiliul Județean Vâlcea în domeniul sănătății în acest an.