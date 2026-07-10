Admitere 2026 la Academia de Poliție: IPJ Vâlcea recrutează candidați. Înscrierile se încheie pe 24 iulie

vineri, 10 iulie 2026

Admitere 2026 la Academia de Poliție: IPJ Vâlcea recrutează candidați. Înscrierile se încheie pe 24 iulie

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, prin Serviciul Resurse Umane, a început procesul de recrutare pentru candidații care doresc să participe la concursul de admitere organizat în anul 2026 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București. Cererile de înscriere pot fi transmise până la data de 24 iulie 2026.

Viitorii studenți pot opta pentru programele universitare de licență din cadrul Facultății de Poliție, la specializările „Ordine și siguranță publică” și „Drept”, locurile fiind disponibile în condiții egale atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Totodată, agenții de poliție care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare au posibilitatea de a candida la programul de licență cu frecvență redusă.

Potrivit reprezentanților IPJ Vâlcea, cererea de înscriere și documentele prevăzute în anunțul de recrutare se transmit exclusiv în format electronic, până la 24 iulie 2026, la adresa de e-mail dedicată procesului de recrutare - [email protected]. Dosarele complete trebuie depuse cel târziu la 6 august 2026, conform calendarului stabilit.

Evaluarea psihologică a candidaților se va desfășura până la 4 august 2026, iar etapele concursului de admitere vor avea loc după următorul program:

12–19 august 2026 – evaluarea performanței fizice;

– evaluarea performanței fizice; 22 august 2026 – proba scrisă de verificare a cunoștințelor;

– proba scrisă de verificare a cunoștințelor; 27 august – 14 septembrie 2026 – examinarea medicală;

– examinarea medicală; 15 septembrie 2026 – afișarea rezultatelor finale.

Candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile legale și criteriile specifice de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Toate informațiile privind condițiile de recrutare, calendarul complet al admiterii, documentele necesare și formularele de înscriere sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, la secțiunea dedicată admiterii, precum și pe site-ul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București.