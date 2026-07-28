Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de escroci auto. Artistul apare ca parte civilă într-un dosar cu ramificații în Spania

miercuri, 29 iulie 2026

Adi de la Vâlcea, victima unei rețele de escroci auto. Artistul apare ca parte civilă într-un dosar cu ramificații în Spania

Adi de la Vâlcea ar fi fost păgubit într-un dosar care vizează o presupusă rețea specializată în introducerea în România a unor autoturisme de lux provenite din infracțiuni comise în Spania și comercializate pe baza unor documente false.

Potrivit anchetatorilor, artistul ar fi cumpărat în 2021 un Land Rover Defender First Edition, oferind la schimb un Chevrolet Corvette C7 și achitând încă 10.000 de euro. Ulterior, procurorii au susținut că actele de proveniență ale mașinii ar fi fost falsificate, iar cântărețul a ajuns parte civilă în proces.

Dosarul vizează o grupare acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, spălare de bani și falsuri. Anchetatorii susțin că rețeaua ar fi introdus în țară mai multe autoturisme de lux provenite din infracțiuni comise pe teritoriul Spaniei, acestea fiind vândute unor cumpărători de bună-credință.

În ciuda experienței neplăcute, pasiunea lui Adi de la Vâlcea pentru automobile nu s-a diminuat. Recent, artistul și-a prezentat noua achiziție, un Rolls-Royce Spectre electric, unul dintre cele mai exclusiviste modele de pe piață.