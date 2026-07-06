luni, 6 iulie 2026

Acțiunile Chimcomplex, în puternică revenire la Bursa de Valori București. Investitorii mizează pe redresarea companiei

Compania Chimcomplex transmite un semnal pozitiv pieței de capital, după ce acțiunile sale au înregistrat o creștere spectaculoasă la Bursa de Valori București.

În doar o săptămână de tranzacționare, titlurile companiei au avansat cu aproximativ 24%, iar într-una dintre ședințele bursiere au consemnat un plus de peste 12%, semn că investitorii privesc cu mai mult optimism perspectivele celui mai important producător de substanțe chimice din România.

Evoluția vine după o perioadă dificilă traversată în 2025, când compania a fost afectată de contextul economic și de provocările din industria chimică europeană. Cu toate acestea, piața pare să aprecieze măsurile adoptate de conducerea societății pentru consolidarea situației financiare.

Unul dintre factorii care au contribuit la această schimbare de percepție îl reprezintă aprobarea, de către acționari, a renegocierii și refinanțării contractelor de credit aflate în derulare cu instituții financiare importante, printre care CEC Bank, Garanti BBVA România, UniCredit Bank și UBS Switzerland AG. Această decizie este privită de investitori ca un pas important pentru optimizarea structurii financiare și susținerea planurilor de dezvoltare ale companiei.

Creșterea bursieră sugerează că piața anticipează o perioadă de stabilizare și de redresare pentru Chimcomplex, în condițiile în care managementul continuă implementarea măsurilor de eficientizare și adaptare la noile realități economice.

Pentru investitori, evoluția din ultimele zile reprezintă un semnal că societatea își poate recâștiga treptat încrederea pieței, iar pentru economia românească, o eventuală consolidare a Chimcomplex ar însemna menținerea unui jucător strategic într-un sector industrial cu importanță majoră pentru exporturile României.