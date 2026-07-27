Achiziții directe pe bandă rulantă la DADP Râmnicu Vâlcea. VLAMICON CONSTRUCT SRL, o firmă înființată în urmă cu mai puțin de trei ani, încasează încă 872.000 de lei din bani publici

luni, 27 iulie 2026

Achiziții directe pe bandă rulantă la DADP Râmnicu Vâlcea. VLAMICON CONSTRUCT SRL, o firmă înființată în urmă cu mai puțin de trei ani, încasează încă 872.000 de lei din bani publici

Direcția Administrării Domeniului Public (DADP) (din subordinea Primariei Râmnicu Vâlcea) continuă seria achizițiilor directe de valori foarte mari, iar una dintre firmele care beneficiaza constant de aceste contracte este VLAMICON CONSTRUCT SRL, societate înființată în octombrie 2023.

Pe 10 iulie 2026, DADP a atribuit prin cumpărare directă contractul DA40788737, în valoare de 872.257,98 lei fără TVA, pentru lucrări de consolidare și supralărgire a părții carosabile. Contractul a fost adjudecat de VLAMICON CONSTRUCT SRL, iar valoarea este identică cu cea estimată de autoritatea contractantă.

O coincidență care ridică întrebări

Din documentele publice rezultă că prețul ofertat de firmă este exact egal cu valoarea estimată de DADP: 872.257,98 lei.

Este legitim să ne întrebăm: Au existat și alte oferte? Cum s-a ajuns la această valoare fără nicio diferență între estimare și oferta câștigătoare? Cât de reală a fost concurența într-o procedură de aproape un milion de lei?

În cazul cumpărărilor directe, legea permite atribuirea fără o licitație clasică, însă transparența devine cu atât mai importantă atunci când sumele sunt consistente.

O firmă foarte tânără, contracte de milioane

VLAMICON CONSTRUCT SRL are doar aproximativ doi ani și nouă luni de existență, fiind înregistrată în octombrie 2023.

Potrivit datelor financiare publice: cifra de afaceri 2025: aproximativ 1,93 milioane lei; profit net: 131.627 lei; doar 8 angajați; capital social: 5.000 lei.

Cu toate acestea, societatea a ajuns într-un timp foarte scurt unul dintre beneficiarii constanți ai contractelor atribuite de DADP.

Seria contractelor ridică semne de întrebare

Analizând istoricul achizițiilor publice, se observă că aceeași societate a câștigat numeroase contracte de la aceeași autoritate contractantă:

martie 2024 – 237.900 lei ;

; mai 2024 – 58.113 lei ;

; iulie 2024 – 88.605 lei ;

; iulie 2024 – 885.218 lei ;

; august 2024 – 203.034 lei ;

; iulie 2025 – 174.918 lei ;

; septembrie 2025 – 891.078 lei ;

; martie 2026 – 590.459 lei ;

; 9 iulie 2026 – 637.366 lei ;

; 10 iulie 2026 – 872.257 lei.

Numai în intervalul 9-10 iulie 2026, societatea a primit de la aceeași instituție două contracte în valoare cumulată de peste 1,5 milioane de lei.

Întrebările la care DADP trebuie să răspundă

Interesul public impune câteva explicații:

De ce aceeași firmă apare atât de frecvent printre beneficiarii achizițiilor directe?

Care au fost criteriile concrete care au condus la atribuirea acestor lucrări?

Câte firme au depus efectiv oferte pentru fiecare dintre aceste achiziții?

Există procese-verbale de analiză comparativă a ofertelor?

Cum verifică DADP capacitatea tehnică și logistică a unei firme cu doar opt angajați de a executa simultan lucrări de asemenea amploare?

Când excepția riscă să devină regulă

Achiziția directă este un instrument legal, creat pentru situații în care este nevoie de rapiditate și eficiență administrativă. Însă atunci când contractele de sute de mii de lei se repetă către același operator economic, iar valorile se apropie constant de plafonul maxim permis de lege, apare inevitabil o întrebare de interes public: nu cumva mecanismul excepției începe să înlocuiască regula competiției deschise?

Într-o administrație care gestionează bani publici, nu este suficient ca procedurile să fie doar legale. Ele trebuie să fie și transparente, competitive și capabile să elimine orice suspiciune privind favorizarea unui anumit operator economic. Tocmai de aceea, DADP Râmnicu Vâlcea ar trebui să ofere explicații detaliate privind modul în care au fost atribuite aceste contracte succesive către aceeași societate și de ce concurența pare să lipsească din ecuație.