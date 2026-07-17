Absolvenții promoției 2026 pot primi aproape 2.000 de lei de la stat. Ce trebuie să facă pentru a beneficia de sprijin

vineri, 17 iulie 2026

Absolvenții promoției 2026 pot primi aproape 2.000 de lei de la stat. Ce trebuie să facă pentru a beneficia de sprijin

Tinerii care au terminat în acest an liceul, școala profesională, postliceala sau facultatea pot beneficia de un sprijin financiar de aproape 2.000 de lei, însă trebuie să respecte un termen important. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) îi îndeamnă pe absolvenții promoției 2026 să se înregistreze în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă în cel mult 60 de zile de la absolvire.

Înregistrarea la AJOFM nu este doar o formalitate. Tinerii pot beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere profesională, mediere pentru ocuparea unui loc de muncă și cursuri de formare profesională. De asemenea, cei care îndeplinesc condițiile legale pot solicita indemnizație de șomaj sau prima de inserție.

Prima de inserție ajunge la 1.980 de lei

Absolvenții care au împlinit cel puțin 16 ani, se înregistrează în termenul legal și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni pot primi o primă de inserție de 1.980 de lei, echivalentul a trei Indicatori Sociali de Referință (ISR). Suma este acordată în două tranșe: jumătate la angajare și restul după un an de activitate, dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege.

Actele necesare pentru înscriere

Pentru înregistrarea la AJOFM sunt necesare:

actul de identitate;

diploma sau adeverința de absolvire;

curriculum vitae (CV);

declarația pe propria răspundere privind starea de sănătate;

acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe formularele puse la dispoziție de agenție.

Atenție la termen!

În cazul absolvenților de liceu, termenul de 60 de zile se calculează începând cu ziua următoare datei oficiale a absolvirii, indiferent dacă examenul de Bacalaureat a fost promovat sau nu. Depășirea acestui termen poate însemna pierderea unor drepturi și facilități oferite prin lege.