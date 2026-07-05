luni, 6 iulie 2026

COMUNICAT DE PRESĂ

Locuri de muncă vacante la nivel județean și în rețeaua EURES

414 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, sunt disponibile 414 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru : zidar rosar-tencuitor (38), muncitor necalificat (37), curier (30), manipulant mărfuri (24), dulgher (exclusiv restaurator) (23), agent de securitate (20), operator la mașini-unelte cu comandă numerică (20), lucrător comercial (13), șofer de autoturisme și camionete (12), fierar betonist (10), instalator apă, canal (10).

Persoanele interesate pot aplica și pentru alte locuri de muncă precum: conducător auto transport rutier de mărfuri (7), operator la mașina de etichetat (7), electrician de întreținere și reparații (6), lăcătuș mecanic (6), mecanic agricol (6), sudor (6), stivuitorist (6), medic specialist (5), consilier vânzări asigurări (5), fochist pentru cazane de abur și de apă fierbinte (5), forjor-matrițer (5), operator la mașini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului (5).

Alte locuri de muncă disponibile sunt cele pentru: agent de vânzari, ajutor bucătar, ambalator manual, arhitect clădiri, asamblor-montator profile aluminiu și geam termopan, asistent medical balneofizioterapie, automatist, barman, brutar, bucătar, camerista hotel, chimist, cofetar, conducător autotrailer, consilier instituții publice, consilier juridic, controlor calitate, croitor, debitator semifabricate, director/director executiv conformitate, electrician exploatare rețele electrice, expert jurist, farmacist, femeie de serviciu, fizioterapeut, frezor universal, funcționar administrativ, gestionar depozit, îmbuteliator fluide sub presiune, inginer construcții civile, industriale și agricole, inginer electronist transporturi, telecomunicații, inginer mașini-unelte, inginer mecanic, inspector de specialitate în administrația publică, îngrijitor spații verzi, kinetoterapeut, lăcătuș construcții metalice și navale, lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale, magaziner, maistru construcții civile, industriale și agricole, manager de produs, mașinist la mașini de ambalat, ifronist, mecanic auto, mecanic întreținere și reparații, mecanic utilaj, montator pereți și plafoane din ghips-carton, montator placaje interioare și exterioare, operator la mașina de etichetat, operator la mașini de amestecare (produse chimice), operator textile nețesute, ospătar, patiser, pavator, paznic, pompagiu, recepționer medical, reprezentant comercial, șef de sală restaurant, șef santier, tâmplar universal, tehnician agronom-cercetare, tehnician devizier, tehnician rețele, etc.

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în județul Vâlcea pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.anofm.ro, pagina de Facebook a instituției “AJOFM Vâlcea” sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea.

204 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European/Uniunea Europeană

Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeană oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 204 locuri de muncă vacante, la data de 26 IUNIE 2026, după cum urmează:

MALTA – 65 locuri de muncă pentru: tehnician acvacultură, coordonator logistică și achiziții, medic acvacultură și tehnician proces.

NORVEGIA – 45 locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului.

OLANDA – 31 locuri de muncă pentru: mecanic asamblare, mecanic de camioane, șofer de camion, inspector veterinar și șofer de autobuz.

GERMANIA – 20 locuri de muncă pentru: lucrător ajutor în podgorie, lucrător în producție-procesare produse din carne.

SUEDIA – 20 locuri de muncă pentru șofer de autobuz.

IRLANDA – 14 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane, muncitor în construcții (zidar) și muncitor în construcții (pavator).

DANEMARCA – 5 locuri de muncă pentru operatori la prelucrarea materialelor compozite.

FINLANDA – 3 locuri de muncă pentru : montator conducte în șantier naval și sudor MIG/MAG.

ESTONIA – 1 loc de muncă pentru operator mașini agricole.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în UE pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.anofm.ro/eures, pagina de Facebook a instituției “AJOFM Vâlcea” sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea, precum și la telefon 0250.735.608.

Compartimentul Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ