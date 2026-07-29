178 de ani de la prima intonare a Imnului Național. Constantin Rădulescu: „Vâlcea a dat României Imnul de Stat, Steagul Tricolor și Pravila de la Govora”

miercuri, 29 iulie 2026

178 de ani de la prima intonare a Imnului Național. Constantin Rădulescu: „Vâlcea a dat României Imnul de Stat, Steagul Tricolor și Pravila de la Govora”

Râmnicu Vâlcea a marcat miercuri, 29 iulie, împlinirea a 178 de ani de la prima intonare a cântecului „Deșteaptă-te, române!”, moment istoric petrecut în Zăvoiul Râmnicului și care avea să transforme melodia într-un simbol al luptei pentru libertate și unitate națională.

Cu această ocazie, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a transmis un mesaj în care a subliniat rolul esențial al județului în istoria și identitatea națională.

„În urmă cu 178 de ani, chiar aici, în Zăvoiul Râmnicului, răsuna pentru prima dată cântecul care avea să trezească un întreg popor: «Deșteaptă-te, române!». De aceea, pentru noi, toți vâlcenii, 29 iulie este cu adevărat o zi națională. Să nu uităm că Imnul ne cheamă la unitate și că poporul nostru a mers mereu înainte cu credință în Dumnezeu”, a transmis Constantin Rădulescu.

Șeful administrației județene a evidențiat faptul că Vâlcea ocupă un loc aparte în patrimoniul istoric al României, fiind locul de unde au pornit trei simboluri fundamentale ale identității naționale.

„Am dat țării și lumii Imnul de Stat, Steagul Tricolor și prima carte de legi scrisă în limba română, Pravila de la Govora. Sunt simboluri sfinte care au plecat de aici, din Vâlcea, și avem toate motivele să fim mândri”, a mai afirmat președintele Consiliului Județean.

Manifestările dedicate Zilei Imnului Național s-au desfășurat în Zăvoiul Râmnicului, locul în care, la 29 iulie 1848, „Deșteaptă-te, române!” a fost cântat pentru prima dată în mod oficial, devenind peste ani Imnul Național al României și unul dintre cele mai puternice simboluri ale spiritului românesc.