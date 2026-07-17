147 de lei fără bon fiscal au adus o amendă de 5.000 de lei în Târgul Râureni. Controalele s-au lăsat cu sancțiuni usturătoare

vineri, 17 iulie 2026

147 de lei fără bon fiscal au adus o amendă de 5.000 de lei în Târgul Râureni. Controalele s-au lăsat cu sancțiuni usturătoare

Un control desfășurat în Târgul Râureni din Râmnicu Vâlcea s-a încheiat cu amenzi consistente pentru doi comercianți, după ce autoritățile au descoperit nereguli privind fiscalizarea încasărilor și respectarea normelor sanitar-veterinare.

Cel mai spectaculos caz a fost cel al unui operator economic care nu a emis bon fiscal pentru o încasare de doar 147 de lei. Pentru această abatere, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vâlcea au aplicat o amendă de 5.000 de lei, de peste 30 de ori mai mare decât suma nefiscalizată. În plus, cei 147 de lei au fost confiscați ca venituri obținute fără respectarea obligațiilor fiscale.

Acțiunea de control a fost desfășurată împreună cu reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vâlcea și ai Oficiului Fitosanitar Vâlcea și a vizat operatori economici care comercializau cereale în zona Târgului Râureni.

Neregulile nu s-au oprit aici. În cadrul aceleiași acțiuni, inspectorii DSVSA Vâlcea au sancționat un alt comerciant cu 10.000 de lei, după ce au constatat încălcarea normelor sanitar-veterinare aplicabile activității desfășurate.

Reprezentanții autorităților transmit că verificările vor continua și în perioada următoare, scopul fiind combaterea evaziunii fiscale, protejarea consumatorilor și asigurarea respectării legislației în activitățile comerciale.

Mesajul transmis de oamenii legii este clar: chiar și o sumă aparent nesemnificativă, dacă nu este fiscalizată, poate atrage sancțiuni financiare severe și confiscarea banilor încasați.