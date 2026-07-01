1.871 dintre absolvenții de gimnaziu din Vâlcea au promovat Evaluarea Națională. Niciun caz de fraudă înregistrat

joi, 2 iulie 2026

1.871 dintre absolvenții de gimnaziu din Vâlcea au promovat Evaluarea Națională. Niciun caz de fraudă înregistrat

Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026 au fost publicate de Ministerul Educației și Cercetării, iar în județul Vâlcea procentul elevilor care au obținut medii de minimum 5 este de 76,3%, înainte de soluționarea contestațiilor.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, 1.871 de absolvenți de gimnaziu au reușit să promoveze examenul, obținând o medie generală de cel puțin 5.

Un aspect remarcat de reprezentanții inspectoratului este faptul că sesiunea din acest an s-a desfășurat fără incidente, nefiind înregistrat niciun caz de eliminare din examen pentru tentativă de fraudă.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

Candidații au posibilitatea de a-și consulta lucrările și de a depune contestații conform calendarului oficial. Vizualizarea lucrărilor este programată în data de 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 2 și 3 iulie, la centrele de examen.

Elevii trebuie să fie însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal la consultarea lucrărilor. Inspectoratul precizează că simpla vizualizare nu obligă la formularea unei contestații, iar aceasta poate fi depusă și fără consultarea lucrării.

În cazul depunerii unei contestații, candidații vor semna o declarație prin care confirmă că au fost informați că nota acordată în urma reevaluării poate fi modificată atât în sens crescător, cât și descrescător.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate în data de 8 iulie, după finalizarea soluționării contestațiilor. Afișarea se va realiza pe baza codurilor individuale ale candidaților, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru informații suplimentare, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a pus la dispoziția elevilor și părinților linia TelVerde Evaluare Națională 2026 – 0800.816.250.

Evaluarea Națională reprezintă examenul de finalizare a studiilor gimnaziale, iar media obținută constituie criteriul principal de admitere în învățământul liceal de stat.