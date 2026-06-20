Voicești – între promisiuni și realitate. Dezvoltarea „pe hârtie” nu ține loc de investiții care să schimbe viața oamenilor

De ani de zile, administrația locală din Voicești vorbește despre dezvoltare economică, modernizare și atragerea investitorilor. Comunicatele oficiale abundă în termeni precum „strategie”, „viziune”, „atractivitate economică” și „proiecte de viitor”. În teren însă, realitatea pare mult mai puțin spectaculoasă decât prezentările optimiste promovate de primarul Florin Vătafu și echipa sa.

Dezvoltare economică sau doar discurs administrativ?

Dacă Voicești ar fi cunoscut cu adevărat o dezvoltare economică accelerată, rezultatele ar fi trebuit să fie vizibile în primul rând prin apariția unor investiții private importante, locuri de muncă noi și creșterea nivelului de trai al populației.

În schimb, comuna continuă să se confrunte cu aceleași probleme specifice multor localități rurale din județul Vâlcea: migrația tinerilor, îmbătrânirea populației și lipsa unor agenți economici capabili să genereze venituri consistente la bugetul local.

În ciuda declarațiilor privind „interesul investitorilor”, administrația nu a prezentat public proiecte majore care să fi schimbat radical profilul economic al comunei.

Drumurile asfaltate nu înseamnă automat progres

Primarul Florin Vătafu pune accent pe modernizarea infrastructurii și asfaltarea drumurilor. Este, fără îndoială, o obligație a oricărei administrații locale. Însă asfaltarea unor străzi sau montarea unor corpuri LED nu pot fi prezentate ca realizări excepționale într-o perioadă în care aproape toate comunele din România beneficiază de finanțări guvernamentale sau europene pentru astfel de investiții.

Cetățenii se întreabă pe bună dreptate dacă, dincolo de lucrările de întreținere și modernizare de bază, există proiecte care să genereze dezvoltare economică reală și venituri suplimentare pentru comunitate.

Gazele naturale – promisiunea care se prelungește

Introducerea rețelei de gaze este invocată de ani de zile ca un obiectiv strategic. Totuși, pentru mulți locuitori ai comunei, gazele au rămas mai degrabă la stadiul de promisiune decât de utilitate disponibilă la poartă.

În lipsa unor termene clare și a unei implementări rapide, astfel de proiecte riscă să fie transformate în simple teme electorale reciclate de la un mandat la altul.

Stații inteligente și panouri fotovoltaice, dar unde sunt locurile de muncă?

Administrația vorbește despre stații moderne și energie regenerabilă. Sunt investiții utile, însă ele nu rezolvă problema fundamentală a comunei: lipsa oportunităților economice.

Oamenii nu pleacă din Voicești pentru că nu există stații inteligente de autobuz. Pleacă pentru că nu găsesc locuri de muncă bine plătite, pentru că oportunitățile sunt limitate și pentru că dezvoltarea economică promisă de ani de zile nu se regăsește în buzunarele familiilor.

O administrație confortabilă, o comună care stagnează

Deși conducerea Primăriei Voicești vorbește constant despre progres și modernizare, percepția multor locuitori este că localitatea evoluează într-un ritm mult mai lent decât cel prezentat în rapoartele oficiale.

După mai multe mandate în fruntea administrației locale, Florin Vătafu nu mai poate invoca lipsa de timp sau moștenirile grele. Rezultatele trebuie măsurate prin efectele concrete asupra nivelului de trai, nu prin numărul de comunicate optimiste publicate periodic.