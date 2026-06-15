VIDEO - Remus Borza: „Guvernul Veștea va fi învestit”. Pe cine ar fi preferat însă în fruntea Executivului

marți, 16 iunie 2026

VIDEO - Remus Borza: „Guvernul Veștea va fi învestit”. Pe cine ar fi preferat însă în fruntea Executivului

Omul de afaceri și fostul deputat Remus Borza consideră că Adrian Veștea are șanse mari să obțină votul Parlamentului pentru formarea noului Guvern, însă mărturisește că, personal, ar fi preferat un premier cu un profil mai autoritar și mai combativ.

Invitat la DC News, Borza a declarat că îl cunoaște pe Adrian Veștea încă din perioada în care activa în politica brașoveană și apreciază experiența acestuia în administrația publică. El a amintit de mandatele lui Veștea ca primar al orașului Râșnov, de activitatea sa la conducerea Consiliului Județean Brașov și de proiectul Aeroportului Brașov, pe care îl consideră una dintre realizările sale importante.

Totuși, Borza susține că noul premier nu are profilul liderului de care România ar avea nevoie în actualul context economic și politic.

„Eu aș prefera un «smardoi», cum este premierul Bolojan. De asta are nevoie Guvernul și țara: de un haiduc, de un Pintea Viteazul”, a afirmat Remus Borza în cadrul emisiunii de la DC News.

În ceea ce privește viitorul Executiv, Borza s-a declarat convins că Guvernul condus de Adrian Veștea va trece de votul Parlamentului, indiferent de componența cabinetului. Acesta consideră că deteriorarea situației economice va obliga viitorii miniștri să adopte reforme amânate de decenii.

„Eu pot să pun pariu cu dumneavoastră că Guvernul Veștea va fi învestit. (...) Chiar și dacă vor fi miniștri mai slabi, fără curaj, evoluția economică îi va forța să ia reformele pe care le-am amânat și rostogolit de 36 de ani”, a declarat Borza.

Totodată, acesta a sugerat că șansele unei reveniri a lui Ilie Bolojan în funcția de premier sunt reduse, apreciind că președintele României nu ar mai avea motive să îl nominalizeze din nou.

Sursa: DC News, declarații ale lui Remus Borza în emisiunea moderată de Bogdan Chirieac