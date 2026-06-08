luni, 8 iunie 2026

VIDEO - ACCIDENT FEROVIAR ÎN RÂMNICU VÂLCEA! Bărbat de 45 de ani, mutilat de trenul Săgeata Albastră

Un grav accident feroviar s-a produs luni dimineață în municipiul Râmnicu Vâlcea, unde un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost lovit de trenul Săgeata Albastră care circula pe ruta Craiova–Sibiu. În urma impactului devastator, victima a suferit răni extrem de grave, traficul feroviar fiind blocat temporar.

La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, inclusiv o ambulanță de terapie intensivă mobilă (TIM), salvatorii desfășurând o operațiune contracronometru pentru salvarea victimei.

Potrivit reprezentanților ISU Vâlcea, bărbatul a fost găsit semiconștient și prezenta traumatisme severe.

„Victima de sex masculin a fost extrasă semiconștientă, cu traumatism cranio-cerebral hemoragic și amputație a membrului inferior drept, fiind asistată de echipajul TIM Vâlcea”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

În trenul implicat în accident se aflau aproximativ 80 de pasageri. Din fericire, niciunul dintre aceștia nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Autoritățile au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Deocamdată nu este clar dacă a fost vorba despre un accident sau despre un gest intenționat.

Evenimentul readuce în atenție pericolele existente în zona căilor ferate și necesitatea respectării stricte a regulilor de siguranță în apropierea infrastructurii feroviare.

Traficul feroviar pe relația Craiova–Sibiu a fost afectat temporar, până la finalizarea intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor desfășurate la fața locului.