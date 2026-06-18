joi, 18 iunie 2026

Vandalism la Mănăstirea Hurezi! Patrimoniul UNESCO, batjocorit de vizitatori inconștienți

Unul dintre cele mai valoroase monumente istorice și religioase din România, Mănăstirea Hurezi, poartă astăzi urmele unor acte de vandalism greu de explicat. Ctitorită în urmă cu 329 de ani de Constantin Brâncoveanu și inclusă în patrimoniul UNESCO, mănăstirea a devenit ținta unor persoane care au ales să își lase numele și mesajele scrijelite direct pe frescele istorice - relateaza indiscret.ro

În pridvorul paraclisului ridicat în anul 1697, deasupra trapezei, pot fi observate numeroase urme ale acestui comportament iresponsabil. Spațiul, destinat odinioară rugăciunii domnitorului și familiei sale, păstrează pictura originală realizată de meșterii Preda și Marin, reprezentanți de seamă ai artei brâncovenești. Din păcate, frumusețea și valoarea acestor fresce au fost afectate de intervențiile unor vizitatori care au confundat patrimoniul cultural cu un simplu perete pe care să își lase semnătura.

Deși accesul publicului în această zonă este restricționat, există posibilitatea pătrunderii neautorizate. Mai mult, în apropierea frescelor a fost observată chiar și o mistrie, obiect care ar putea facilita producerea unor noi deteriorări.

Situația este cu atât mai gravă cu cât monumentele istorice și de cult din județul Vâlcea beneficiază în prezent de ample programe de restaurare și conservare. Specialiștii speră ca și această parte a ansamblului brâncovenesc să poată fi restaurată, astfel încât urmele vandalismului să fie eliminate, pe cât posibil.

Din punct de vedere legal, astfel de fapte nu reprezintă simple acte de teribilism. Conform articolului 253 alin. (3) din Codul Penal, distrugerea sau degradarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani. În cazul unui monument aflat sub protecția UNESCO, consecințele pot fi și mai severe, autorii fiind obligați să suporte costurile extrem de ridicate ale lucrărilor de restaurare efectuate de specialiști autorizați.

Ceea ce nu au reușit să distrugă războaiele, trecerea timpului și intemperiile riscă să fie compromis de ignoranța unor oameni care nu înțeleg valoarea istoriei pe care o au în față. Mănăstirea Hurezi nu este doar un monument al Vâlcii, ci o parte din patrimoniul cultural al întregii omeniri.