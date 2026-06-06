duminică, 7 iunie 2026

VÂNAT „PE HÂRTIE”, TROFEE DISPĂRUTE ȘI EVALUĂRI CONTESTATE. Noi acuzații privind modul de gestionare a fondurilor cinegetice Ghioroiu și Bălcești de către AVPS Rodian

După dezvăluirile publicate anterior de Ziarul de Vâlcea privind modul în care fondurile cinegetice Ghioroiu și Bălcești au ajuns în administrarea AVPS Rodian, apar noi informații care ridică semne de întrebare asupra gestionării resurselor de vânătoare din zonă.

Redacția noastră a intrat în posesia unor mărturii provenite de la persoane care susțin că au participat la acțiuni de vânătoare organizate pe aceste fonduri. Informațiile nu au fost confirmate oficial de autorități, însă gravitatea acuzațiilor impune verificări serioase din partea instituțiilor competente.

Potrivit sursei, care a solicitat păstrarea anonimatului, în anumite situații ar fi existat diferențe între numărul animalelor împușcate și cel raportat oficial în documentele de vânătoare.

„Dacă într-o zi se recoltau șapte mistreți, pe acte apăreau doar doi sau trei”, susține persoana care a transmis informațiile către redacție.

Dacă astfel de afirmații s-ar confirma, am putea vorbi despre posibile încălcări ale reglementărilor privind gestionarea fondurilor cinegetice și raportarea cotelor de recoltă.

Acuzații privind vânătoarea în afara cotelor și a perioadelor legale

Aceeași sursă afirmă că nu ar fi fost respectate întotdeauna cotele aprobate și perioadele de vânătoare stabilite prin legislația în vigoare.

Mai mult, se susține că în unele situații, în documentele oficiale ar fi fost consemnată recoltarea unor exemplare masculine de mistreț, în timp ce în teren ar fi fost împușcate și femele sau exemplare tinere.

Aceste afirmații reprezintă exclusiv susținerile sursei și trebuie verificate de organele abilitate, însă ele vin într-un context în care activitatea unor gestionari de fonduri cinegetice din județ a intrat deja în atenția autorităților.

Vânători organizate pentru un cerc restrâns?

O altă acuzație vizează modul de organizare a vânătorilor colective.

Potrivit informațiilor primite de redacție, anumite partide de vânătoare nu ar fi fost comunicate tuturor membrilor interesați, participarea fiind limitată la un număr redus de persoane.

În lipsa unor proceduri transparente, astfel de practici pot alimenta suspiciuni privind accesul preferențial la resursele cinegetice și la trofeele rezultate în urma acțiunilor de vânătoare.

„Evaluări fictive” și diminuarea efectivelor de vânat

Poate cea mai gravă acuzație se referă la evaluarea efectivelor de animale sălbatice.

Sursa afirmă că evaluările ar fi fost realizate superficial sau nerealist, în condițiile în care populațiile de vânat din fondurile Ghioroiu și Bălcești ar fi scăzut semnificativ în ultimii ani.

„Pe vremea când fondurile erau administrate de AJVPS Vâlcea existau animale. Acum bate vântul”, afirmă persoana care a transmis informațiile.

Afirmația este una subiectivă și necesită confirmare prin date oficiale privind evaluările efectivelor, cotele aprobate și rapoartele anuale depuse către autoritățile de mediu.

Autoritățile trebuie să verifice

Aceste noi informații se adaugă întrebărilor deja existente privind modul în care AVPS Rodian, asociație apropiată de omul de afaceri Traian Cismaru, a ajuns să administreze fondurile cinegetice Ghioroiu și Bălcești, precum și asupra relațiilor dintre această structură și AJVPS Vâlcea.

În contextul verificărilor despre care Ziarul de Vâlcea a relatat în ultimele săptămâni privind concesionarea fondurilor cinegetice și anumite lucrări realizate în zona Bălții Bogdănești-Bujoreni, noile acuzații ar putea reprezenta elemente suplimentare ce merită analizate de către Garda Forestieră, Garda Națională de Mediu, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea și alte instituții competente.

Până la o eventuală confirmare oficială, informațiile prezentate rămân la nivelul unor declarații și sesizări primite de redacție. Ziarul de Vâlcea va solicita puncte de vedere din partea conducerii AVPS Rodian și a instituțiilor responsabile și va publica orice răspuns primit.

Întrebările care așteaptă răspuns:

Au existat diferențe între animalele recoltate și cele raportate oficial?

Au fost respectate cotele și perioadele legale de vânătoare?

Sunt reale evaluările efectivelor de vânat din fondurile Ghioroiu și Bălcești?

Au fost toți membrii informați în mod egal despre partidele colective de vânătoare?

Există controale sau verificări în desfășurare privind activitatea AVPS Rodian?

Până la clarificarea acestor aspecte, suspiciunile continuă să planeze asupra unuia dintre cele mai controversate dosare cinegetice din județul Vâlcea.