VÂLCEA SUB ASEDIUL URȘILOR! Localnicii cer măsuri radicale înainte de o tragedie

duminică, 7 iunie 2026

Teroarea urșilor pune stăpânire pe Vâlcea. Oamenii cer măsuri radicale: „Ne este frică să mai ieșim în natură!”

Prezența urșilor în localitățile și zonele turistice din județul Vâlcea a devenit o problemă care stârnește tot mai multă îngrijorare în rândul populației. Dacă până nu demult aparițiile erau considerate incidente izolate, astăzi tot mai mulți vâlceni vorbesc despre o adevărată stare de teamă care se extinde din munți până în apropierea municipiului Râmnicu Vâlcea.

În ultimele luni, numeroase semnalări au venit din zone precum Cozia, Jiblea, Berislăvești, Muereasca, Budești sau Dealul Malului, unde localnicii spun că întâlnirile cu urșii au devenit aproape obișnuite. Situația este cu atât mai gravă cu cât animalele coboară tot mai des în apropierea gospodăriilor, pe drumuri și chiar în localități.

„Suntem mai rău ca în Africa. Ți-e frică să mai ieși în natură. Este teroare, urși peste tot”, spune un vânător din județ, revoltat de ceea ce consideră a fi lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităților.

Nemulțumirea oamenilor este alimentată și de legislația actuală, pe care mulți o consideră prea restrictivă în ceea ce privește gestionarea populației de urși. În opinia acestora, procedurile birocratice și intervențiile întârziate permit perpetuarea unui fenomen care scapă de sub control.

Tot mai multe voci solicită modificarea urgentă a legislației și adoptarea unor măsuri care să permită intervenții rapide atunci când urșii pătrund în intravilanul localităților sau pun în pericol viața oamenilor. În mediul rural, localnicii se plâng că autoritățile reacționează adesea după producerea incidentelor și nu înaintea acestora.

Problema nu este doar una locală. România găzduiește cea mai mare populație de urși bruni din Uniunea Europeană, iar conflictul dintre oameni și animale devine din ce în ce mai frecvent. În multe comunități montane, frica a înlocuit liniștea, iar plimbările prin pădure, drumețiile sau activitățile agricole sunt privite cu tot mai multă precauție.

În Vâlcea, județ cu suprafețe întinse de pădure și cu numeroase localități aflate la contactul cu habitatul natural al ursului, tensiunea este în creștere. Oamenii cer soluții concrete și rapide, înainte ca următoarea întâlnire cu un urs să se transforme într-o tragedie.

Întrebarea care rămâne este una simplă: cât timp vor mai aștepta autoritățile până când siguranța cetățenilor va deveni o prioritate reală?