marți, 30 iunie 2026

Vâlcea preia 29 de persoane vulnerabile din Bihor. Constantin Rădulescu: „Nu putem rămâne indiferenți în fața suferinței”

Județul Vâlcea se alătură efortului național de sprijinire a persoanelor cu dizabilități evacuate din centrele aflate în atenția autorităților din județul Bihor. În cursul acestei nopți, 29 de beneficiari vor fi transferați și cazați în Centrul de criză pentru persoane cu dizabilități din Râmnicu Vâlcea, unitate aflată în subordinea DGASPC Vâlcea.

Decizia vine ca urmare a apelului de urgență lansat de Ministerul Muncii și de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, după descoperirea unor situații grave în centre sociale din Bihor.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a transmis că autoritățile vâlcene au reacționat imediat și au mobilizat toate resursele necesare pentru a le asigura celor 29 de persoane condiții decente și îngrijirea de care au nevoie:

„Suntem solidari cu județul Bihor. Oameni buni, în fața suferinței unor semeni de-ai noștri nu putem rămâne indiferenți! Situația gravă din județul Bihor, unde mai multe persoane cu dizabilități au fost identificate în condiții greu de descris, ne determină să acționăm rapid. Dincolo de anchete, datoria noastră este să oferim sprijin concret celor aflați în nevoie.”

Potrivit acestuia, personalul DGASPC Vâlcea este pregătit să îi primească pe beneficiari, asigurând hrană, cazare și evaluare medicală imediată.

„Deși informațiile despre starea lor de sănătate sunt puține în acest moment, echipele noastre sunt mobilizate. Totul este pregătit pentru primirea lor, de la hrană caldă până la o evaluare medicală primară, urmând ca, dacă situația o va cere, aceștia să fie transportați la spital pentru investigații amănunțite.”

Liderul administrației județene a mulțumit angajaților DGASPC și tuturor instituțiilor implicate pentru mobilizarea rapidă.

„Mulțumesc echipei DGASPC Vâlcea și tuturor structurilor implicate care s-au mobilizat exemplar, într-un timp record. Acolo unde există vulnerabilitate, statul trebuie să intervină cu empatie și maximă responsabilitate. Acești oameni greu încercați vor găsi la Vâlcea, din această noapte, îngrijirea necesară în raport cu nevoile lor.”

Transferul celor 29 de persoane reprezintă un gest de solidaritate instituțională, prin care județul Vâlcea contribuie la gestionarea unei situații de urgență socială și oferă sprijin persoanelor aflate într-o situație extrem de dificilă.