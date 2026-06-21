Vâlcea pierde încă un veteran de război. Ion Gheorghe Roșca s-a stins la 104 ani

luni, 22 iunie 2026

Vâlcea pierde încă un veteran de război. Ion Gheorghe Roșca s-a stins la 104 ani

Județul Vâlcea este în doliu după trecerea la cele veșnice a colonelului în retragere Ion Gheorghe Roșca, din comuna Sălătrucel, cel mai vârstnic veteran de război din județ. Acesta a încetat din viață la vârsta de 104 ani.

Veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, Ion Gheorghe Roșca a luptat pe Frontul de Vest după 23 August 1944, făcând parte din generația care a contribuit la eliberarea Europei de sub ocupația nazistă.

După război, s-a întors în localitatea natală, unde a lucrat la Căile Ferate Române și și-a dedicat viața familiei. Pentru meritele sale militare, a fost decorat și omagiat în repetate rânduri de statul român.

Dispariția sa reprezintă pierderea unei adevărate pagini de istorie vie pentru județul Vâlcea.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!