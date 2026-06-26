Vaideeni îmbracă din nou straie de sărbătoare. Festivalul „Învârtita Dorului” ajunge la ediția cu numărul 58

vineri, 26 iunie 2026

Vaideeni îmbracă din nou straie de sărbătoare. Festivalul „Învârtita Dorului” ajunge la ediția cu numărul 58

Comuna Vaideeni se pregătește să găzduiască, în zilele de 27 și 28 iunie 2026, cea de-a 58-a ediție a Festivalului de Folclor Păstoresc „Învârtita Dorului”, un eveniment devenit emblematic pentru județul Vâlcea și pentru patrimoniul cultural românesc.

Cu o tradiție de aproape șase decenii, festivalul păstrează vie moștenirea mocanilor din zona de sub Munții Căpățânii și aduce în prim-plan portul popular, muzica autentică, dansurile tradiționale și obiceiurile păstorești care au făcut cunoscut numele Vaideeniului în întreaga țară.

Programul debutează sâmbătă, 27 iunie, la Școala Veche din Vaideeni, unde vor avea loc manifestări culturale dedicate centenarului pictorului și graficianului Victor Apostoloiu, lansări de carte, expoziții și un concert special. Publicul va putea vizita și expoziția „Fluierele lumii”, dedicată instrumentelor tradiționale de suflat.

Seara, atmosfera se mută pe platoul „Învârtita Dorului”, unde sunt programate spectacole folclorice susținute de interpreți consacrați și tineri artiști, alături de ansambluri și formații din județul Vâlcea.

Duminică, 28 iunie, festivalul continuă cu deschiderea oficială, tradiționala horă de mână și parada portului popular, urmate de un amplu spectacol în care vor evolua ansambluri și grupuri folclorice din mai multe județe ale României, reunind comunități care păstrează și promovează tradițiile pastorale.

Ediția din acest an aduce pe scena festivalului o distribuție impresionantă de interpreți de muzică populară și ansambluri folclorice. Publicul îi va putea urmări pe Codruța Rodean, alături de Formația Dan Limbășan, Bogdan Cioranu, Marius Țugulescu, Anamaria Iorga, Cătălin Iancu, David Crișan, Dumitru Teleagă, Emilia Dorobanțu, Rodica Popa Comăniciu, Cristina Haneș, Ștefan Săvoiu, Mihail Tițoiu, Mihăiță Bărbuș, Filofteia Badea, Marian Bădulescu și Medeea Vinereanu. Pe scenă vor evolua, de asemenea, Ansamblul Folcloric „Miorița” Vaideeni, elevii Școlii de Arte Vaideeni și ai Școlii Populare de Arte Râmnicu Vâlcea, iar duminică vor urca pe scenă zeci de ansambluri și grupuri folclorice din Vâlcea, Alba, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Gorj, Hunedoara și Sibiu, într-un adevărat maraton al tradițiilor românești.

De-a lungul celor aproape șase decenii de existență, „Învârtita Dorului” s-a impus drept unul dintre cele mai importante festivaluri de folclor din România, devenind un reper pentru iubitorii culturii populare autentice. Evenimentul reprezintă nu doar o sărbătoare a cântecului și dansului popular, ci și o oportunitate de promovare a identității culturale a județului Vâlcea și a comunei Vaideeni.

Organizatorii îi invită pe toți cei care apreciază tradițiile românești să participe la această ediție și să descopere farmecul unui festival în care autenticitatea, ospitalitatea și folclorul se împletesc într-o atmosferă de sărbătoare.