luni, 1 iunie 2026

Tragedie pe șoselele din Vâlcea: un tânăr de doar 31 de ani și-a pierdut viața într-un accident cumplit de motocicletă

O nouă tragedie rutieră a îndoliat județul Vâlcea. Un tânăr în vârstă de 31 de ani, din comuna Budești, și-a pierdut viața în urma unui grav accident de motocicletă produs în cursul nopții.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, victima este Alexandru Avrămică, un tânăr cunoscut și apreciat de cei care l-au cunoscut. Impactul a fost unul extrem de violent, iar echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Accidentul s-a produs pe raza comunei Budești, iar circumstanțele exacte în care s-a petrecut tragedia urmează să fie stabilite de polițiști în cadrul anchetei deschise după eveniment. Primele informații indică faptul că motocicleta ar fi fost implicată într-un impact devastator, soldat cu decesul conducătorului acesteia.

Vestea morții lui Alexandru Avrămică a provocat un val de emoție în comunitatea locală, numeroși apropiați și cunoscuți transmițând mesaje de condoleanțe și regret pentru dispariția prematură a tânărului.

Din păcate, numărul accidentelor grave în care sunt implicate motociclete continuă să crească la nivel național, iar fiecare astfel de tragedie readuce în atenție pericolele din trafic și nevoia unei conduite preventive din partea tuturor participanților la circulație.

**Dumnezeu să-l odihnească în pace!**

Foto: Vocea Valcii