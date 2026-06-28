duminică, 28 iunie 2026

Tragedie la Avicarvil Poultry Frâncești! Un muncitor nepalez și-a pierdut viața într-un accident de muncă produs în timpul igienizării instalațiilor

Un accident grav de muncă s-a produs duminică seara, în jurul orei 20:30, la abatorul companiei Avicarvil Poultry din Frâncești, județul Vâlcea. Un muncitor de cetățenie nepaleză și-a pierdut viața în timpul desfășurării operațiunilor de igienizare a instalațiilor.

Potrivit informațiilor preliminare, accidentul s-a produs în timpul programului de igienizare planificat, desfășurat conform graficului de întreținere a instalațiilor și spațiilor din cadrul abatorului. Din primele date, muncitorul făcea parte din echipa de igienizare și ar fi fost prins de o instalație aflată în mișcare, suferind leziuni incompatibile cu viața.

Conducerea executivă a companiei s-a deplasat imediat la locul tragediei și colaborează cu autoritățile competente pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.

La fața locului au ajuns reprezentanți ai instituțiilor abilitate, urmând ca Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea și organele de cercetare penală să stabilească cauzele producerii tragediei.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care și-a pierdut viața muncitorul.

Vom reveni cu informații pe măsură ce ancheta avansează.