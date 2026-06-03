Topanel pregătește o investiție majoră de peste 15 milioane de euro pentru extinderea capacității de producție

miercuri, 3 iunie 2026

Topanel pregătește o investiție majoră de peste 15 milioane de euro pentru extinderea capacității de producție

Producătorul de panouri termoizolante Topanel, unul dintre cei mai importanți jucători industriali din județul Vâlcea, analizează realizarea unei noi facilități de producție, într-un proiect estimat la peste 15 milioane de euro.

Potrivit Irinei Tănăsescu, director comercial al companiei, Topanel a încheiat cu succes un amplu proces investițional și continuă în 2026 modernizarea și retehnologizarea fabricii din Râmnicu Vâlcea. În paralel, compania evaluează posibilitatea extinderii capacității de producție prin construirea unei noi unități dedicate fabricării panourilor termoizolante.

În prezent, proiectul se află în faza de analiză și planificare, fiind luate în calcul două amplasamente pentru viitoarea investiție.

Rezultatele financiare confirmă evoluția ascendentă a companiei. Topanel a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 353 milioane de lei, în creștere cu peste 20% față de cele 294 milioane de lei raportate în anul precedent. Reprezentanții societății susțin că toate obiectivele stabilite pentru anul trecut au fost atinse, performanțele financiare oferind baza necesară pentru noi investiții și extinderea activității.

Dacă proiectul va fi implementat, noua fabrică ar putea consolida poziția Topanel pe piața materialelor pentru construcții și ar putea genera noi locuri de muncă în regiune, reprezentând una dintre cele mai importante investiții industriale anunțate în ultimii ani în județul Vâlcea.