joi, 4 iunie 2026

Tinerii din AUR Vâlcea, la Palatul Parlamentului de Ziua Trianonului. Mesaj pentru păstrarea identității naționale

București, 4 iunie 2026 – Palatul Parlamentului a găzduit joi un eveniment dedicat împlinirii a 106 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, moment istoric care a consfințit pe plan internațional România Mare. La dezbateri au participat și reprezentanți ai Tineretului AUR Vâlcea, care au marcat astfel Ziua Trianonului printr-o prezență activă la manifestările organizate în Capitală.

Trianonul – recunoașterea internațională a Marii Uniri

Semnat la 4 iunie 1920, Tratatul de la Trianon a reprezentat actul juridic prin care Marile Puteri au recunoscut unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, după voința exprimată la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

Pentru români, acest document rămâne unul dintre cele mai importante repere istorice ale secolului XX, confirmând pe plan internațional realizarea idealului național de unitate.

Tinerii din Vâlcea, prezenți la dezbaterile din Parlament

Reprezentanții Tineretului AUR Vâlcea au participat la cercul de istorie organizat în Palatul Parlamentului, unde au fost abordate aspecte legate de contextul istoric al Tratatului de la Trianon și importanța sa pentru statul român.

Președintele Tineretului AUR Vâlcea, Constantin Stroe, a transmis un mesaj cu această ocazie:

„Nu am venit la București doar pentru a participa la o dezbatere despre istorie. Am venit să reafirmăm faptul că identitatea națională trebuie cunoscută, respectată și apărată. Trianonul reprezintă o pagină fundamentală din istoria poporului român, iar generațiile tinere au datoria de a păstra vie memoria celor care au făcut posibilă România Mare. O națiune care își uită trecutul riscă să își piardă și viitorul.

Pentru noi, cei din Tineretul AUR Vâlcea, participarea la acest eveniment reprezintă un gest de respect față de înaintașii care au luptat pentru unitatea națională și o dovadă că tinerii sunt interesați de valorile care au construit România.”

Respect pentru trecut, responsabilitate pentru viitor

Participarea tinerilor la astfel de evenimente demonstrează interesul noii generații pentru istoria și identitatea națională. Într-o perioadă în care informația circulă rapid, iar reperele istorice sunt uneori ignorate, astfel de întâlniri contribuie la consolidarea culturii civice și a cunoașterii trecutului.

Prin prezența la evenimentul organizat la Palatul Parlamentului, delegația Tineretului AUR Vâlcea a transmis un mesaj de respect față de istoria României și față de sacrificiile care au făcut posibilă realizarea Marii Uniri. De Ziua Trianonului, tinerii vâlceni au demonstrat că memoria istorică și valorile naționale continuă să reprezinte repere importante pentru generațiile viitoare.