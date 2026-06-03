miercuri, 3 iunie 2026

Tiberiu Pîrnău: Campania „AUR TE AUDE” a ajuns în Râmnicu Vâlcea. Dialog direct cu cetățenii în centrul orașului

Organizația Municipală AUR Râmnicu Vâlcea a dat startul campaniei „AUR TE AUDE”, o inițiativă prin care reprezentanții partidului își propun să fie mai aproape de cetățeni și să afle direct problemele cu care se confruntă aceștia.

În perioada 3 – 7 iunie 2026, zilnic între orele 16:00 și 20:00, membrii și simpatizanții AUR sunt prezenți la punctul special amenajat în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, în fața magazinului „1001 Articole”, unde îi invită pe vâlceni la dialog și schimb de idei.

Prima zi a campaniei a adus deja numeroase întâlniri cu locuitorii municipiului, care au avut ocazia să își exprime nemulțumirile, propunerile și așteptările privind dezvoltarea comunității locale.

„AUR TE AUDE” este o campanie construită pe ideea dialogului direct cu cetățenii, fără intermediari, prin care reprezentanții formațiunii politice își propun să identifice problemele reale ale comunității și să găsească soluții împreună cu oamenii.

Reprezentanții Organizației Municipale AUR Râmnicu Vâlcea îi invită pe toți cei interesați să participe la aceste întâlniri și să își facă vocea auzită.

Campania continuă până pe 7 iunie, în fiecare după-amiază, în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea.

Tiberiu Pîrnău