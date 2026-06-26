vineri, 26 iunie 2026

Suveraniștii vâlceni o vor întâmpina pe Delia cu multă, multă... călduraaa!

Pe 15 august, Delia va urca pe scena festivalului de la Vâlcea. Pentru unii va fi unul dintre cele mai așteptate concerte ale verii. Pentru alții, însă, prezența artistei este greu de separat de pozițiile publice pe care le-a exprimat în ultimii ani.

Delia nu mai este doar o cântăreață. A devenit un personaj care stârnește reacții puternice, iar fiecare declarație a sa ajunge să fie analizată mai ceva ca un discurs politic.

Nu este exclus ca o parte dintre vâlcenii cu convingeri suveraniste să o primească... cu multă căldură. Nu neapărat pe scenă, ci în spațiul public, unde opiniile se exprimă liber și unde fiecare artist își asumă și aplauzele, și criticile.

Dacă pentru unii Delia reprezintă libertatea de exprimare, pentru alții ea simbolizează o direcție culturală cu care nu se identifică. Iar când aceste două lumi se întâlnesc, spectacolul începe înainte de primul acord muzical.

Cert este că, indiferent de reacții, Delia rămâne unul dintre cei mai mediatizați artiști din România. Iar la Vâlcea, pe 15 august, nu va avea parte doar de lumina reflectoarelor, ci și de lumina... reflectoarelor opiniei publice.

În fond, acesta este prețul celebrității: când alegi să ieși din zona muzicii și să îți exprimi public convingerile, trebuie să fii pregătit ca publicul să își exprime, la rândul lui, propriile convingeri.