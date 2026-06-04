Ștefan Vuza avertizează: Industria chimică românească are nevoie urgentă de sprijin. Mii de locuri de muncă sunt în joc

Industria chimică românească traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, iar semnalele de alarmă lansate de conducerea Chimcomplex ar trebui să reprezinte un motiv serios de reflecție pentru autoritățile de la București. Costurile ridicate ale energiei, concurența agresivă din afara Uniunii Europene și lipsa unor măsuri de sprijin dedicate industriei energo-intensive pun în pericol activitatea unuia dintre cei mai importanți producători industriali ai țării.

Conducerea Chimcomplex avertizează că, în lipsa unor soluții rapide, compania ar putea fi nevoită să reducă activitatea unor secții de producție și să disponibilizeze aproximativ 1.200 de angajați. Impactul nu s-ar opri însă aici, fiind afectate și alte peste 5.500 de locuri de muncă din companiile partenere și din sectoarele economice dependente de activitatea combinatelor de la Onești și Râmnicu Vâlcea.

Potrivit datelor financiare aferente anului 2025, Chimcomplex a înregistrat o cifră de afaceri de 1,063 miliarde lei, în scădere față de 1,495 miliarde lei în anul precedent, și o pierdere netă de aproximativ 179 milioane lei. Principalul factor care a contribuit la această situație îl reprezintă costurile ridicate ale energiei, care afectează direct competitivitatea industriei chimice românești.

În acest context, compania ia în calcul oprirea temporară a unor fluxuri de producție de pe platformele industriale Borzești și Râmnicu Vâlcea, precum și amânarea unor investiții importante finanțate prin PNRR. Miza este uriașă: aproximativ 150 de milioane de euro destinați modernizării și dezvoltării capacităților de producție ar putea fi pierduți.

Ștefan Vuza – omul care a reconstruit industria chimică românească

În spatele dezvoltării Chimcomplex se află antreprenorul român Ștefan Vuza, unul dintre cei mai cunoscuți industriași ai României. De aproape trei decenii, acesta construiește și dezvoltă afaceri în domeniul industrial, fiind fondatorul SCR Grup și arhitectul unuia dintre cele mai importante conglomerate industriale românești.

După preluarea Chimcomplex, Ștefan Vuza și-a propus un obiectiv ambițios: renașterea industriei chimice românești. Un moment decisiv a fost anul 2018, când compania a achiziționat activele fostului combinat Oltchim Râmnicu Vâlcea, salvând astfel o parte importantă din industria chimică națională.

Pas cu pas, Vuza a construit ceea ce astăzi este cunoscut drept Grupul CRC – Compania Română de Chimie, format din 18 companii. Din 2018 ocupă funcția de președinte al Chimcomplex, coordonând procesul de integrare și dezvoltare a celui mai mare producător de substanțe chimice cu capital românesc.

Strategia sa s-a bazat pe investiții, modernizare și inovare. Sub conducerea sa, Chimcomplex a dezvoltat produse și aplicații noi menite să reducă impactul asupra mediului și să contribuie la obiectivele europene privind tranziția verde și Pactul Verde European.

Un profil impresionant

Pregătirea profesională a lui Ștefan Vuza este una remarcabilă. Este absolvent al Școlii Militare și al Academiei de Studii Economice din București, specializările Relații Economice Internaționale și Finanțe-Bănci. De asemenea, este licențiat în Drept la Universitatea București.

A urmat trei programe de master în Tranzacții Economice Internaționale, Psihologie Industrială și Organizațională și Științe Politice, iar ulterior a obținut titlul de doctor în economie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Dincolo de activitatea de afaceri, Ștefan Vuza este cunoscut ca un pasionat al muntelui, colecționar și constructor de seturi Lego, dar și ca un filantrop implicat în numeroase proiecte sociale și educaționale.

Industria chimică, un sector strategic pentru România

Conducerea Chimcomplex susține că România trebuie să trateze industria chimică drept un sector strategic și să adopte măsuri similare celor implementate în alte state europene pentru protejarea marilor producători industriali.

Compania produce substanțe esențiale pentru numeroase domenii economice, de la construcții și agricultură până la industria auto și farmaceutică. O eventuală reducere a capacităților de producție ar avea efecte în lanț asupra întregii economii.

Mesajul transmis de Ștefan Vuza este clar: fără energie competitivă și fără politici publice adaptate realităților industriale, România riscă să piardă nu doar mii de locuri de muncă, ci și o parte importantă din capacitatea sa de producție. În schimb, printr-un parteneriat real între stat și industrie, Chimcomplex poate depăși actualele dificultăți și poate continua să reprezinte unul dintre pilonii industriei românești.

Tiberiu Pirnau