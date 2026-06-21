Sparle si soparle, 22.06.2026

luni, 22 iunie 2026

Când un pianist se supără, nu sparge pianul in capul Vecinului Junior. Începe să cânte. Și ce melodie se pregătește să interpreteze! După ce a trecut prin toate stările posibile — negare, furie, negocieri și câteva nopți de insomnie — Pianistul a ales calea spovedaniei. Se spune că are multe de povestit. Foarte multe. Despre terenuri. Despre firme. Despre combinații. Despre prietenii. Despre promisiuni. Despre cine a luat și cine a rămas cu ochii în soare. Orașul fierbe. Cafenelele vuiesc. Funcționarii șoptesc. Dezvoltatorii își verifică telefoanele. Iar băieții cu ochi albaștri, aceia care până acum priveau în altă parte, ar putea avea nevoie de o nouă pereche de ochelari.

Directoarea Mădălina Duca, în centrul celui mai mare scandal de la Apele Române! Plângeri penale pentru balastierele ilegale din Vâlcea! Sefa ABA Olt dată pe mâna procurorilor de ministrul Mediului si Apelor! Un scandal de proporții zguduie Apele Române și Ministerul Mediului, iar numele care apare în centrul controverselor este cel al Mădălinei Duca, directorul Administrației Bazinale de Apă Olt, instituție care gestionează resursele de apă din județele Vâlcea și Olt.

În timp ce ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vorbește despre exploatări ilegale, prejudicii de milioane de lei și plângeri penale formulate către organele de anchetă, conducerea centrală a Administrației Naționale „Apele Române” a decis să îi ofere Mădălinei Duca un nou mandat la conducerea ABA Olt. Decizia a provocat un conflict deschis la vârful sistemului și a culminat cu demiterea directorului general al ANAR, Doru Dragoș Cazan.

Pentru vâlceni, numele lui Laurențiu Cazan nu este unul necunoscut. Între anii 2015-2016, acesta a făcut parte din Consiliul de Administrație al CET Govora, perioadă în care societatea se confrunta cu probleme financiare majore și se pregătea pentru una dintre cele mai dificile etape din existența sa. De-a lungul timpului, Cazan și-a construit un impresionant portofoliu de contracte publice. Potrivit declarației sale de interese, în anul 2024 acesta figura cu 19 contracte încheiate cu instituții ale statului, valoarea totală depășind 105 milioane de lei.

Unul dintre cele mai valoroase monumente istorice și religioase din România, Mănăstirea Hurezi, poartă astăzi urmele unor acte de vandalism greu de explicat. Ctitorită în urmă cu 329 de ani de Constantin Brâncoveanu și inclusă în patrimoniul UNESCO, mănăstirea a devenit ținta unor persoane care au ales să își lase numele și mesajele scrijelite direct pe frescele istorice...

Potrivit unor informații obținute de redacția noastră, Agenția Națională de Integritate se află în faza finală a unei proceduri de evaluare care îl vizează pe primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău. Documente oficiale consultate de Ziarul de Vâlcea confirmă faptul că inspectorii ANI au analizat respectarea regimului juridic al declarării averii de către edilul-șef al municipiului. Verificările sunt desfășurate în baza legislației privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, iar instituția a transmis că, după finalizarea evaluărilor, va comunica soluția dispusă în cauză. Din informațiile obținute pe surse ANI, dosarul se află în etapa finală de analiză, iar concluziile inspectorilor de integritate ar urma să fie făcute cunoscute în perioada următoare.