Sparle si soparle, 12.06.2026

vineri, 12 iunie 2026

Scandalul de la AJVPS Vâlcea se amplifică, după ce Poliția și Jandarmeria monitorizează atent situația generată de organizarea unei adunări contestate, în spatele căreia sunt indicați Sorin Neagoe, Marius Neagoe și Ion Antonescu. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, autoritățile avertizează că participarea la o adunare neautorizată poate atrage consecințe serioase pentru deținătorii de arme, inclusiv suspendarea sau anularea permiselor de port armă, în funcție de circumstanțe. Tensiunile din cadrul AJVPS Vâlcea vin pe fondul disputelor legate de conducerea asociației și de modul de organizare a proceselor decizionale interne.

Semnalam transformarea unei zone tradițional formate din case, situată în apropierea Spitalului Vechi din Râmnicu Vâlcea, într-un amplu șantier imobiliar, după ce afaceristul Vasi Neacșu a obținut autorizație pentru construirea unui ansamblu de locuințe colective. Investiția, realizată pe terenuri achiziționate succesiv și evaluate la aproximativ un milion de euro, ridică întrebări privind impactul asupra traficului, parcărilor și caracterului urbanistic al cartierului. Solicitam mai multă transparență din partea Primăriei Râmnicu Vâlcea și avertizam că proiectul ar putea reprezenta începutul transformării unui cartier de case într-o zonă dominată de blocuri.

O acțiune desfășurată de polițiștii vâlceni în cadrul Operațiunii „Jupiter” a scos la iveală o situație alarmantă la un punct ilegal de dezmembrări auto din comuna Alunu. Aproximativ 30 de tone de deșeuri periculoase și nepericuloase au fost indisponibilizate, iar pe numele persoanei vizate a fost deschis un dosar penal. Acțiunea a fost derulată de polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vâlcea, împreună cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea.

Etius Popescu, consultant în domeniul fondurilor europene și personaj cu legaturi puternice in cadrul administratiei judetene, controlează trei firme care activează în același sector și care au acumulat împreună aproape 400 de contracte din bani publici. Analiza contractelor din SICAP arată că aceleași primării din județ apar în mod repetat în portofoliul acestor societăți, care oferă servicii de consultanță, management de proiect, verificări tehnice și elaborare de documentații pentru accesarea fondurilor europene. Concentrarea unui număr atât de mare de contracte publice și legătura dintre activitatea firmelor și ecosistemul local al fondurilor europene ridică semne de întrebare.

La Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea pare să se joace o piesa de teatru administrativ: Oficial, Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează concurs pentru ocuparea funcției de director general al CAS Vâlcea. Neoficial, tot mai multe voci din sistemul medical se întreabă dacă nu cumva rezultatul este deja cunoscut. Actualul director, Alin Voiculeț, omul care conduce de aproximativ un deceniu una dintre cele mai importante instituții publice din județ, este considerat de mulți drept marele favorit al competiției... unde concureaza cu el insusi! Teatru ieftin!

Deasupra cartierelor orașului Ramnicu Valcea, in special zona Morilor, plutește un strat dens de fum care acoperă străzile și clădirile. Imaginea surprinde perfect ceea ce mii de vâlceni reclamă de ani de zile: poluarea a devenit parte din peisajul cotidian, iar instituțiile care ar trebui să protejeze sănătatea publică par să privească neputincioase sau, mai grav, indiferente. În timp ce locuitorii respiră aer încărcat cu particule toxice, directorul Gărzii de Mediu Vâlcea, liberalul Ștefan Păun, și directorul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, Alin Voicescu, nu au reușit să ofere până acum o explicație convingătoare pentru episoadele repetate de poluare care afectează municipiul.