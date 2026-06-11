Sfârșit tragic pentru Sergiu, tânărul dispărut din Râmnicu Vâlcea. Trupul său a fost găsit în apele Oltului

vineri, 12 iunie 2026

Sfârșit tragic pentru Sergiu, tânărul dispărut din Râmnicu Vâlcea. Trupul său a fost găsit în apele Oltului

O veste cutremurătoare a îndoliat o familie din Râmnicu Vâlcea și a șocat comunitatea locală. După aproape două săptămâni de căutări și speranțe că va fi găsit în viață, Sergiu, tânărul de 26 de ani, dat dispărut la sfârșitul lunii mai, a fost găsit fără suflare în râul Olt.

Potrivit informațiilor făcute publice de autorități, tânărul a dispărut în data de 29 mai 2026, după ce a plecat din zona străzii I.C. Brătianu din municipiul Râmnicu Vâlcea și nu a mai ajuns acasă. Familia a alertat imediat poliția, iar cazul a fost mediatizat intens în speranța că cineva ar putea oferi indicii despre locul în care se afla.

Joi, 11 iunie, autoritățile au fost sesizate cu privire la prezența unui cadavru în apele râului Olt, în zona barajului Ostroveni. La fața locului au intervenit echipaje specializate, iar verificările ulterioare au confirmat cea mai neagră temere a familiei: trupul găsit aparținea lui Sergiu.

Surse apropiate familiei spun că vestea a căzut ca un trăsnet peste cei apropiați, care au sperat până în ultima clipă că tânărul va fi găsit teafăr. În ultimele zile, rudele și prietenii distribuiseră masiv anunțuri de dispariție și apeluri publice pentru găsirea acestuia.

Ancheta continuă

În acest moment, polițiștii și procurorii încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs decesul. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat concluzii privind cauzele morții, urmând ca rezultatele necropsiei și investigațiile desfășurate să clarifice ce s-a întâmplat în ultimele zile din viața tânărului.

Dispariția lui Sergiu a mobilizat numeroși oameni din județul Vâlcea, iar finalul tragic al acestei povești lasă în urmă multe întrebări și o familie devastată de durere.

Comunitatea locală transmite mesaje de condoleanțe și solidaritate cu familia îndurerată, în timp ce anchetatorii încearcă să afle adevărul despre tragedia care a șocat Râmnicul Vâlcea.