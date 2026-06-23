marți, 23 iunie 2026

Șezătoare Râmnicu Vâlcea: „Celebrăm IA, expoziție și ateliere ” – tradiție românească la River Plaza Mall

Locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea sunt invitați să participe miercuri, 24 iunie, la un eveniment dedicat patrimoniului cultural românesc și valorilor autentice care definesc identitatea comunității locale. Sub genericul „Celebrăm IA la Vâlcea – expoziție și ateliere”, manifestarea va avea loc la River Plaza Mall, în galeria de la etajul I, între orele 15:00 și 18:00.

Evenimentul este organizat de Șezătoare Râmnicu Vâlcea și Asociația Oameni printre Oameni, având ca scop promovarea portului popular românesc și a tradițiilor care au traversat generațiile.

Participanții vor putea admira expoziții de costume populare și fotografie, vor asista la momente artistice inspirate din cultura și tradițiile românești și vor lua parte la ateliere interactive dedicate patrimoniului cultural. De asemenea, organizatorii au pregătit întâlniri și dialoguri despre memoria comunităților locale și importanța păstrării identității culturale într-o societate aflată într-o continuă schimbare.

Mesajul central al evenimentului este unul simplu, dar puternic: tradiția nu aparține trecutului, ci continuă să trăiască prin oamenii care aleg să o poarte, să o prețuiască și să o transmită mai departe.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să aducă în atenția publicului frumusețea și valoarea iei românești, simbol al identității naționale, dar și să încurajeze dialogul între generații în jurul patrimoniului cultural local.

Evenimentul este deschis tuturor celor care doresc să descopere sau să redescopere bogăția tradițiilor românești și să contribuie la păstrarea acestora pentru generațiile viitoare.